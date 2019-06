Doktorlar kendi hikayelerini anlatmak için sahnede

Doktorlar kendi hikayelerini anlatmak için sahnedeBuse ÖZEL/ İSTANBUL, ( DHA ) - DOKTORLARA yaşamın her alanında kendini ifade etme fırsatı veren DRx konuşmalarına, bugüne kadar yaklaşık 20 doktor katılım sağladı. Recordati İlaç Global Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz, DRx fikrinin doktorların kendilerini ve hikayelerini dile getirebilmeleri amacıyla ortaya çıktığını söyledi.Recordati İlaç, Türkiye Klinikleri ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen DRx konuşmalarının ikinci ayağı İstanbul 'da düzenlendi. DRx ana sponsoru Recordati İlaç Global Başkan Yardımcısı ve Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz, doktorlara kendini ifade etme fırsatı yaratmak amacıyla DRx konuşmalarının başladığını ifade etti ve şunları söyledi: "Hekimlerimizin daha fazla konuşmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Beden ve ruh sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin, daha fazla konuşmasının toplum sağlığı bakımından büyük bir fayda sağlayacağını düşündük. Zaten firma vizyonu olarak bilimin ışığında insanların hayatına sağlık katma vizyonu taşıyoruz. Bu sebepten dolayı insanların hayatında, sağlığı arttırabilmek için de daha sağlıklı bir topluma kavuşmaya ihtiyacımız var. Bu noktada da yardımcı olabilecek en doğru grup hekimlerimizdi. Konuşan hekimlerimiz hem düşünsel hem de konu olarak toplumumuza bu alanda da önder olacaktır."TÜRKİYE'NİN BAŞKA İLLERİNDE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKDRx'in birinci ayağının Ankara 'da gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Yormaz, "İkinci ayağı ise İstanbul'da Bahçeşehir Tıp Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirildi. Bundan sonra da Türkiye'nin büyük illerinde devam etmek istiyoruz. Aslında keşke imkanımız olsa da Türkiye'deki tüm hekimler böyle aktivitelerde konuşabilseler. Hekimlerimizin sadece kendi hekimlik alanlarında değil belki yaşamın diğer alanlarında da söyleyeceği hikayelerin dile getirilmesi büyük bir ilgi uyandırdı" dedi.'HEKİMİN DOĞRU ALGISI 'Toplumda düzeltilmeye ihtiyacı olan bir 'hekim' algısı olduğunu ifade eden Dr. İbrahim Ersoy ise DRx fikrinin çıkış noktasını anlattı ve şunları söyledi: "Türkiye Klinikleri TV isminde sadece hekimlere yayın yapan bir televizyon açtık ve Dr. Deniz Akagündüz Akgül ile DRx projesi başladı. Bunun dışında hekim algısıyla ilgili eksikler mevcut. Hekimliğin teknik bir mesleğin dışında bir taraftan da insan olarak sanat icra eden bir yapısı var. Burada hekimlerin de önce insan olduğuna dair paylaşımlar yapılıyor. Sonra hekimler kendi hikayelerini paylaşıyor ve o hikayeleri dinleyip hekimlerin insani yönü daha farklı bir pencereden görülmüş oluyor. Tüm vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarına açık bir organizasyon. Bu Youtube kanallarından da yayınlanacak."'HEKİMİN SAĞLIĞI HASTANIN DA SAĞLIĞI'Doktorların yaşadığı sıkıntılardan söz eden Dr. Ersoy, yaşanmış bir örnek verdi: "Öğleden sonra saat 15: 00 sularında hastaneye gidiyorsunuz. Doktor hanımı çay ve poğaça yerken görüyorsunuz. Size de 3-5 dakika beklemenizi söylüyor. Genel olarak insanlar burada 'Gittim ve doktor çay içiyor, yemek yiyordu' diye düşünülüyor. Ama gerçekte o doktor sabah kahvaltısı edememiş, öğle yemeğine vakit bulamamış ve öğleden sonra günün ilk öğününü yiyor. Biz bu kamera arkasını kamera önüne getiriyoruz. İnsanlar karşılarına gelen hekimin aynı zamanda bir insan olduğunu, ailesinde sıkıntıları olabileceğini, bazen eş olduğunu, bazen bir annenin evladı olduğunu unutmamaları, kendileri gibi bir insan olarak görmelerini ve sadece hasta hakkı, hekim hakkı anlamında değil sağlık hakkı olarak temel bir çerçevede görmelerini istiyoruz. Hekimin sağlığı hastanın da sağlığı demektir.'HEKİMLİK İNSANOĞLU İLE VAR OLAN BİR MESLEKTİR'Projenin fikir mimari Dr. Deniz Akagündüz Akgül ise hekimliğin insanoğluyla var olan bir meslek olduğunu belirterek fikrin çıkış noktasını anlattı ve şunları söyledi: 'İnsanoğlu ile birlikte var olan bir meslektir hekimlik ve hatta bir sanat olarak da bilinmektedir. Orijini insan olduğundan, her çağda kıymetli, kutsal ve saygın bir meslek olarak görülmüştür. Doktor olmak ve doktorluk zor zanaattır. En zor ve en çaresiz durumuyla hekimin karşısına gelen her hasta ilgi, bilgi, çare, anlayış ve empati bekler. Bunların hepsini, her zaman verebilmeyi gerektirir hekimlik. Dolayısıyla çoğu zaman diğer meslek sahiplerinden bambaşka bir hayat tarzını seçmiş olmak anlamına gelir. O yüzden hekimlere toplum içinde adlarından evvel 'Doktor Bey, Doktor Hanım' diye hitap edilir, onlar da bunu hiç yadırgamazlar. Çünkü pek çoğu için meslekleri, bir hayat tarzı seçimi olarak adlarının bile önündedir. Bu değerli meslek mensupları, hekimden önce insandır aslında. Her insan gibi umutları, hayalleri, duyguları, dertleri, soruları ve sorunları vardır. Her hekimin de her insan kadar empatiye ihtiyacı olması doğaldır. Empati yapabilmek için tanımak ve anlamak gerekir. DRx projesi de doktor kimliklerinin yanında başka kimlikler ve farklı renkler taşıyan ve her şeyden önce 'insan' olan bu kimlikleri daha yakından tanımak ve topluma tanıtmak için düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir projedir.