Doktorlar korosu, 850 öğrenci için konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktorlar korosu, 850 öğrenci için konser verecek - Son Dakika

Doktorlar korosu, 850 öğrenci için konser verecek

6 saat önce

TÜRKİYE'nin dört bir yanında çalışan 21 bin kadın hekimin sosyal medyada buluşmasıyla kurduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), maddi zorluk yaşayan öğrenciler için konser düzenliyor.

Doktorlar korosu, 850 öğrenci için konser verecek, System.String[]

TÜRKİYE'nin dört bir yanında çalışan 21 bin kadın hekimin sosyal medyada buluşmasıyla kurduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), maddi zorluk yaşayan öğrenciler için konser düzenliyor. Farklı kentlerden gelen 50 kadın doktordan oluşan koro, senfoni orkestrası eşliğinde eserleri seslendirecek. KAHEV'in hedefi ise 850 öğrenciye burs kaynağı yaratmak.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden Antalya'ya gelen Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı üyesi 50 kadın doktor, eğitim hayatında maddi zorluklar yaşayan öğrenciler için sahneye çıkacak. Senfoni orkestrasının çalacağı koroda 50 kadın doktor, 16 eseri seslendirirken, Türk Sanat Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü de konuk sanatçı olarak konsere katılacak. Konser biletleri 100 liradan satışa çıkarken, 800 biletin yarısı satıldı.

SOSYAL MEDYA HAREKETİNDEN KAHEV'E

"Doktorlar Eğitim için söylüyor" proje koordinatörü Dr. Nefise Akdemir, KAHEV'in bir sosyal medya platformunda, Türkiye'nin her köşesinden ve yurt dışından 21 bin kadın hekimin bir araya gelerek oluştuğunu söyledi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vermesiyle başlayan iyilik hareketinin, 2018 yılının son günü "KAHEV- Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı" olarak resmileştiğini vurguladı.

DOKTORLAR EĞİTİM İÇİN SÖYLÜYOR

Akdemir, Avustralya'da yaşayan müzisyen İskender Ozan Toprak'ın yönetimindeki koronun ilk konserini Antalya'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceğini belirtti. 45 kişilik senfoni orkestrasının  16 eserine 50 kadın doktorun koro olarak eşlik edeceğini belirten Dr. Akdemir, "Senfoni orkestrası eşliğinde geleneksel halk müziği eserlerini seslendireceğimiz konserin geliri maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitim güçlüğü yaşayan çocuklarımıza burs olarak verilecek. Bu konserlerde 850 öğrenciye burs kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz. Her öğrenci için aylık 700 lira burs veriyoruz" dedi.

KORO TURNEYE DE ÇIKACAK

Akdemir, Antalya konserinin ardından doktorlar korosunun 10 Nisan'da Burdur'da, 11 Nisan'da Isparta'da, 26 Haziran'da İzmir'de yine burs geliri için sahne alacağını, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Batman, Adana, Mersin, Muğla, Balıkesir illerinde konserlerin planlanacağını söyledi. KAHEV, Türkiye'nin kültürel, bilimsel ve soysal gelişimine hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini devam ettirmesinin yanısıra, bin öğrenciye düzenli burs, devlet okullarına kütüphane ve laboratuar kurulumu, okul yenileme, kırtasiye yardımı gibi çok sayıda eğitime destek projesi bulunuyor.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:58 Kaynak: DHA
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