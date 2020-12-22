Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan "tedbirlere uyalım" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan "tedbirlere uyalım" çağrısı

22.12.2020 11:01

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Korkmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olanların iyileşip iyileşmeyeceklerini bilmediklerini, bu yüzden ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Korkmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olanların iyileşip iyileşmeyeceklerini bilmediklerini, bu yüzden ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık personelinden biri olan Dr. Korkmaz, AA muhabirine, mart ayından bu yana salgına yakalananları tedavi edebilmek için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Kovid-19 hastalarına şifa dağıtmaya çalışırken kendisinin de enfeksiyon kaptığını anlatan Korkmaz, çok zor bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Son dönemde hastanelerdeki doluluk oranlarının arttığını, bunun da endişe verici olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Psikolojik olarak yakınlarının 'çok güçlü' diye tabir ettiği insanların bile bu hastalığa yakalandıktan sonra nasıl korktuklarını gördük, hastane odalarında şahit olduk hatta yakınlarını arayıp ağladıklarını çok gördük çünkü hastalığa yakalandıktan sonra tedavisi ile ilgili soru işaretleri olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Düşmanımızı tanımıyoruz. Birtakım tedaviler var ama bazı bildiğimiz klasik hastalıklar gibi net bir tedavisi maalesef ki yok."

Korkmaz, hastaların da hasta yakınlarının da bunun farkında olduğunu dile getirerek, "Bir hasta bu enfeksiyona yakalandıktan sonra iyileşip iyileşemeyeceğini bilmiyor. Hastalığı öğrendikleri günden itibaren ölüm korkusuyla dolaşıyorlar. Hastalar genellikle ölmek istemediklerini söylüyorlar. Biraz daha bilinçli ve yaşlı hastalar ise ne söylersek yapacaklarını, tüm ilaçları alacaklarını, iyileşmek için her şeyi yapabileceklerini söylüyorlar." dedi.

"Sırtımızdaki yükün hafifletilmesi gerekiyor"

Korkmaz, sağlık çalışanları olarak görevlerinin başında olduklarını, sorumluluklarının farkında olduklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının kurallara herkesten fazla uyduğuna işaret eden Korkmaz, "Ama burada sadece sağlık çalışanlarının kurallara uyması hastalıkla mücadelede yeterli değil. O yüzden toplumun üzerine düşeni yapması ve sırtımızdaki yükü hafifletmesi için herkesin sosyal mesafeye, temizlik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Korkmaz, salgın şiddetini hızla artırırken kurallara uymayan insanları gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Yaklaşık 11 aydır salgınla mücadele ettiklerini anlatan Korkmaz, "Biz dışarıda rahat rahat dolaşan, maske takmayan ve kurallara uymayan insanlar kadar cesaretli değiliz." ifadelerini kullandı.

Birçok hastanın salgınla mücadele ederken psikolojik travma geçirdiğine şahit olduklarını dile getiren Korkmaz, "Bu virüsün maalesef kimi tutacağını bilmiyoruz. Kurallara uymamız gerçekten çok önemli. Bizler sadece işin bir ayağındayız. Bu olayın toplumda başlaması gerekiyor." dedi.

Kendisinin de geçirdiği salgın nedeniyle bir süre hastalarından ayrı kaldığını ve bu duruma çok üzüldüğünü belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanı olarak benim için en zor kısmı, ailemden herhangi birine bu hastalığı bulaştırmaktı ve maalesef başıma geldi. Bu süreçle mücadele etmek çok zordu. Karantina sürecinde zaman zaman uykumdan kalkıp bir problem var mı diye ailemi uyurken kontrol ediyordum. Belki benim aileme veya bana bir şey olmadı ama maalesef hastalığı ailesine taşıdığı için yakınlarını kaybeden meslektaşlarım var."

Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan tedbirlere uyalım çağrısı
Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan tedbirlere uyalım çağrısı
Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan tedbirlere uyalım çağrısı
Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan tedbirlere uyalım çağrısı

Araştırma Hastanesi, Kırklareli, Hastane, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: KIRKLARELİ - DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen doktordan 'tedbirlere uyalım' çağrısı - Son Dakika


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