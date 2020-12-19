DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor" - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Yoğun Bakım Ünitesinde görev yaptığı sırada yakalandığı Kovid-19'u 21 günlük tedavi sonucu yenen Prof. Dr. Simay Karaduman, hastalığın ne kadar korkunç olduğunun farkında olunması gerektiğine işaret etti.

Geçen ay yakalandığı Kovid-19 hastalığını yenerek görevinin başına dönen PAÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simay Karaduman, AA muhabirine, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Salgının görülmeye başladığı mart ayından bu yana hem kendileri hem de hastalar için zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Karaduman, hastanede koruyucu önlemlere dikkat etmesine rağmen virüsün kendisine bulaştığını aktardı.

Semptomların görülmesinin ardından vücudunun birçok bölgesinde ağrı hissettiğini ifade eden Karaduman, "Evde 21 gün kadar tedavi sürecim oldu. Testim pozitif olduğunda ve karantina sürecine girdikten sonra ateşimin yükselmesiyle endişelerim daha da artmaya başladı. Ateş, halsizlik ve yorgunluk çok yaşadım." diye konuştu.

Verilen ilaçları kullanarak iyileştiğini ifade eden Karaduman, "Hastalara bakarken kendimizi korumak için hastanede özel kıyafetler giyiyoruz. O koruyucu elbiseleri giydiğimiz halde bu hastalığa yakalanıyorsak insanların da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaduman, yoğun bakımda yatanların çoğunun solunum sıkıntısı çektiğini, ileri yaştakilerin yanında hiçbir hastalığı bulunmayan gençlerin de makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Genç yaşlı demeden çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

"Mücadeleyi sürdüreceğiz"

Yoğun bakımda görevli Dr. Recep Güner ise Kovid-19 ile mücadeleyi canla başla sürdürdüklerini ifade etti.

Sağlık çalışanları olarak azimli ve dirençli olduklarını belirten Güner, "Bu savaşta toplumumuz da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bize yardımcı olursa çok seviniriz. Biz buradayız. Bu savaşta mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yoğun bakımda hem kendimizi hem de hastaların sağlığını korumak amacıyla koruyucu elbiseler giyiyoruz. Sokakta tedbirlere uymayanlar yoğun bakımdaki şartları görseler, burada 1 saniye bile kalsalar maske mesafe kurallarına uyacaklardır." dedi.