Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor" - Son Dakika

Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor"

29.10.2020 11:07

Son dakika haberi... Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken kendisi de hastalığa yakalanan doktor Pusat Buğrahan Köksal, zorlu sürecin vatandaşların da katkısıyla atlatılabileceğini söyledi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken kendisi de hastalığa yakalanan doktor Pusat Buğrahan Köksal, zorlu sürecin vatandaşların da katkısıyla atlatılabileceğini söyledi.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Necip Fazıl Şehir Hastanesinin Acil Servisi'nde görev yapan Köksal, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Yaklaşık 2,5 yıl önce başladığı doktorluk mesleğini severek icra ettiğini belirten Köksal, hızla yayılan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Kahramanmaraş'ta da ciddi mücadeleler verildiğini aktardı.

Salgınla mücadelede sağlık çalışanları olarak en ön safta yer aldıklarını, vatana ve millete faydalı olmak ve virüsü insanlardan uzak tutmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Köksal, bu süreçte kendisinin de virüse yakalandığını belirtti.

Köksal, çok zor bir süreçten geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle testim pozitif çıktıktan sonra aile bireylerimin, küçük oğlumun, eşimin de pozitif çıkma ihtimalini göz önüne aldığımda bu süreç psikolojik olarak zor oldu. Karantina ve tedavi sürecim oldu. Bu sürede yine çocuğum ve eşimden ayrı kaldım. Bu dönemde çocuğuma doyasıya sarılamadım. Bu durumu henüz 2,5 yaşındaki bir çocuğa anlatmanın zorluğunu yaşadık."

"Kurallara uyalım" çağrısı

Kovid-19'a karşı herkesin tedbirli olmasını isteyen Köksal, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak bizim mücadelemize destek olmalarını bekliyoruz. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz ama bu sadece sağlık çalışanlarının ve devletimizin vereceği bir mücadele değil. Kurallara riayet ederek bu sürece çok katkı sağlandığını gördük." dedi.

Köksal, Kovid-19'un çok çeşitli şekillerde insanları etkilediğini, hastalığın seyrinin de ağır ilerleyebildiğini hatırlattı.

"Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor. Bunlardan birisi de bizim hastanemizde oldu." diyen Köksal, "Bir hocamızı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu yüzden daha önceki badirelerde olduğu gibi hep birlikte kenetlenerek süreci atlatabiliriz." ifadesini kullandı.

Köksal, hastalıktan uzak durmak için maskeyi doğru kullanmak gerektiğinin altını çizerek, "Sağlık ve sağlıksızlık arasında ince bir çizgi var. Hijyene temizliğe ve maskeye bu yüzden dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor
Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor
Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor
Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, uzak filmi, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Bu hastalık, genç hastaları da yoğun bakıma götürebiliyor' - Son Dakika

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