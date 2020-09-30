DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: "Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik" - Son Dakika

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: "Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Ayşe Duygu Kavas, Kovid-19 ile mücadelenin bir savaş olduğunu ve bu savaşın sadece sağlıkçılar arasında değil bütün toplum tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Ayşe Duygu Kavas, Kovid-19 ile mücadelenin bir savaş olduğunu ve bu savaşın sadece sağlıkçılar arasında değil bütün toplum tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Kovid-19 ile mücadelenin başladığı ilk günden itibaren fedakarca mücadelesini sürdüren sağlık personelinden biri olan Kavas, yoğun bakım ünitesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Sürecin başında birçok endişeleri olduğunu bir yandan yeni servisler yoğun bakımlar açarak, bir yandan da hasta kabulüne başladıklarını kaydeden Kavas, hamile bir hastasını unutamadığını aktardı.

Kavas, "O ilk günlerde benim aklımda kalan bir genç gebeydi. Bu genç gebe kalp hastasıydı ve buna rağmen bir gebelik gerçekleşmiş, sonrasında da maalesef Kovid-19 ile enfekte olmuş. Hepimiz çok üzüldük. Enfeksiyon nedeniyle destek tedavilerle gebeliğini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde anne olacak bir hastamızı kaybettik." diye konuştu.

-"Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla daha önce karşılaşmadık"

Anestezi uzmanları olarak ölüme bu kadar alışkın olmadıklarını ifade eden Kavas, "Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla daha önce hiç karşılaşmadık. Bu bizi gerçekten çok üzdü, çok yıprattı. Buna rağmen herkes elinden geleni yapmaya çalıştı." diye konuştu.

Dr. Ayşe Duygu Kavas, Kovid-19'un yayılmaya başladığı ilk dönemlerinde hastaneye gelen bir hastayı yaşatmak için verdikleri mücadeleyi şöyle anlattı:

"Unutamadığım bir diğer hastamız da pandeminin ilk dönemlerinde solunum cihazına bağlı olmadan bize gelen, iki gün burada izlenip daha sonra solunum sıkıntısı çok ilerlediği için yaklaşık 14 gün entübe kalan bir hastamızdı. O hastayı kaybedeceğimizi düşündüğümüz çok günler oldu. Saatlerce başından ayrılmadığımız günler oldu. Bu hastalıkta pozisyonlar çok önemliydi, pozisyonları verirken kalbi mi duracak diye endişe ettiğimiz zamanlar oldu. 15 günün sonunda o hastayı solunum cihazından ayırıp servise çıkartmak bizim için büyük bir moral kaynağı oldu."

-"Kızlarımın kolları açık bir gün boyunca bekledikleri günü unutamıyorum"

İki kızı olduğunu sözlerine ekleyen Kavas, ailesi içerisinde Kovid-19 nedeniyle ek önlemler almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Kavas, "Diğer sağlık çalışanları gibi biz de ailelerimizde önlemler aldık. Kimimiz evine gidemedi, kimisi farklı alanlarda yaşamaya devam etti. Benim öyle bir seçeneğim olmadı, ben evime gitmek durumundaydım. Eve girerken duş almanız, hijyeni sağlamanız gerekiyor. İlk başlarda kızlarım kapıyı koşarak açıyorlardı. Sarılmak istiyorlardı, siz sarılamıyorsunuz o sırada. Hemen babaları geliyor, müdahale ediyor. Kızlarımın kolları açık bir gün boyunca antrede beni bekledikleri günü unutamıyorum. Biz bunları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Kızlarım şimdi alıştılar, koşup sarılmıyorlar." diye konuştu.

Ayşe Duygu Kavas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni normalimiz var artık. Herkes yaşamında değişiklikler yapmak zorunda. Sosyal mesafeyi nasıl koruyacağını, nasıl maske takacağını, nasıl hijyen sağlayacağını planlamak zorunda. Eğer biz bunu başarabilirsek, bununla daha kolay savaşabileceğiz. Bu bir savaş aslında ve bu savaş sadece sağlıkçılar arasında değil, bütün topluma yayılması gereken bir savaş."

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplum, Savaş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: 'Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı ABD sperm donörü Joe'yu konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü
İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü İki günlük kız çocuğu, yüz kez tornavida saplanarak öldürüldü         
17:38
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın "Uçağımız düşürüldü" iddiasını yalanladı         
17:02
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu         
16:57
Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı         
16:45
Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı Samsun Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçladı         
15:50
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur         
15:30
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 17:54:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR: "Enfeksiyon nedeniyle anne olacak gebe hastamızı kaybettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei