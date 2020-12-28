DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı" - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 27 yaşındaki asistan doktor Kıvanç Kaçar, virüse karşı gençlerin de yaşlılar kadar dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde asistan hekim olarak eğitim alan ve üniversite hastanesinde Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan Kıvanç Kaçar'ın 5 Aralık'ta rahatsızlanması üzerine Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Evinde karantinaya giren genç doktor, 5 gün sonra solunum yetmezliği ve yüksek ateş şikayetiyle görev yaptığı hastaneye başvurdu.

Meslektaşları, Kaçar'ın hastanede tedavi görmesine karar verdi. Solunum desteği verilen Kaçar, 5 günlük tedavinin ardından evinde yeniden karantinaya alındı.

Genç hekim, 3 hafta sonra sağlığına kavuşarak görevine döndü.

"Şiddetli bir ağrı vardı"

Doktor Kıvanç Kaçar, AA muhabirine, rahatsızlığının gribal enfeksiyon şeklinde başladığını, şikayetlerinin artmasının ardından test yaptırdığını söyledi.

Kovid-19'un daha önce yaşadığı solunum yolları enfeksiyonu ya da gribe benzemediğini belirten Kaçar, şöyle devam etti:

"Kovid-19, ciddi solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu hastalık normalde gençlerde semptom göstermiyor ya da gençler hafif atlatıyor ama bende öyle olmadı. Nefes almakta güçlük çektim ve bir de yorgunluk hissettim. Normalde bana 5 saat uyku yetiyordu ama o süreçte 14 saat uyuyarak dinlenebildim. Bu hastalık yaşlılarda etkili oluyor deniliyor ama gençler de yaşlılar kadar dikkatli olmalı."

Kaçar, testinin negatif çıkmasına rağmen hala öksürük ve yorgunluk şikayetinin devam ettiğini dile getirdi.

Hastalığın nefes darlığına neden olduğunu ve bunun sıkıntısını çok çektiğini ifade eden Kaçar, şöyle konuştu:

"Artık yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastalarının nefes alırken yaşadıkları zorlukları daha iyi anlıyorum. Bu hastalık gerçekten çok tehlikeli. Normalde nefes aldığınız zaman akciğeriniz şiştiği için göğüs kafesiniz genişler. Hastayken akciğerim havayla dolmuyordu ve şiddetli bir ağrı vardı. Kısa ve sık nefes alıyordum. Bu da benim için çok yorucu oluyordu. Kovid-19 geçirdikten sonra nefes almanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu daha iyi anladım. "

Kaçar, göreve başlamasının ardından başta gençler olmak üzere tüm hastalarını Kovid-19'a karşı uyardığını sözlerine ekledi.