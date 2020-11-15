Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler" - Son Dakika

Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler"

15.11.2020 11:05

Son dakika gelişmesine göre Seyhan Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Berna Önal ve Dahiliye Uzmanı Dr. Nurten İrteş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların zorlu tedavi sürecini anlattı.

Seyhan Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Berna Önal ve Dahiliye Uzmanı Dr. Nurten İrteş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların zorlu tedavi sürecini anlattı.

Berna Önal, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde sağlıkçıların önceki döneme göre 2-3 kat daha fazla çalıştığını söyledi.

Eşinin de doktor olduğunu ve 12 yaşında bir kızının bulunduğunu dile getiren Önal, bu süreçte evladına virüs bulaştırma korkusuyla sarılamadığını anlattı.

Önal, Kovid-19 sürecini sağlıkçılar açısından "çok yıpratıcı" şeklinde değerlendirerek, bir an önce tüm dünyanın hastalıktan kurtulması temennisinde bulundu.

Yoğun bakım sürecinin hasta için çok sıkıntılı olduğunu vurgulayan Önal, şöyle devam etti:

"Hastaların bilinçleri açık, şuurları yerinde ve nefes alamıyorlar, çırpınıyorlar. Bilinci yerinde olup da nefes alamadığını hissetmek hasta açısından korkunç bir şey. Son ana kadar onları yoğun bakımda makineye bağlamak istemiyoruz. Bu süreç hasta için çok travmatize edici. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen hastanın solunum sıkıntısını geçirememek sağlık çalışanları için çok yıpratıcı bir durum. İnanın hastaları yoğun bakımda çok zor günler bekliyor. Halen bu işi ciddiye almayan, virüse inanmayanlar var. Bu virüs var, pandemi var. İnsanlar hastalanıyor. Genç yaşlarda dahi yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor ve kaybediliyorlar. Gözümüzün önünde nefes alamadıkları için insanlar ölüyor. Üç basit kural var, buna dikkat edeceğiz ve hep birlikte hastalığı yenmeye çalışacağız."

"Üç kurala uymak, gerçekten bu hastalık için koruyucu"

Dahiliye Uzmanı Dr. Nurten İrteş de Kovid-19'un ilk çıktığı dönemde çok bilinmediğini ve insanların o dönemde hastalıktan korktuğunu ifade etti.

Bu süreçte hastaları "hayata bağlarken" 7 yaşındaki kızı ve eşine virüsü bulaştırmamak için onlardan yaklaşık 2,5 ay ayrı yaşadığını anlatan İrteş, sürecin uzaması nedeniyle şu an aynı evde Kovid-19 kurallarına uyarak bulunduklarını söyledi.

İrteş, hastaları iyileştirebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Bir saat önce iyi görüp sonrasında hızlı bir şekilde sürecin ilerlediği ve yoğun bakıma verdiğimiz hastalar oluyor. Bu, bizi çok yıpratıyor ve üzüyor." diye konuştu.

Hastalıktan korunma yollarının öğrenildiğini anlatan İrteş, şunları kaydetti:

"Hastalığı tam tedavi etmeyi öğrenemesek de kendimizi koruyabileceğimizi öğrendik ve bunu toplumun öğrenmesini istiyoruz. Çok basit olan üç kurala uymak, gerçekten bu hastalık için koruyucu. 'Maske, mesafe ve hijyen' deyip basite indirgemiş gibi görünüyoruz ama gerçekten öyle basit değil. Kurallara yüzde 100 uyarsak bu hastalığa yakalanmayız, en önemli şey bu. Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler. Tabii ki yaşlı hastalarımız da çok. Bir kısmı hakikaten çok masum, sadece taşıyıcı kişilerden etkileniyor. Süreç herkes için zor ilerliyor. Hafif atlatanlar bizim mutlu olduğumuz, kendileri için de iyi olan hastalar. Nefes alamamak düşüncesi bile insanı etkileyen bir durum. Onları öyle gördüğümüzde, ne kadar destek tedavileri uygulasak da faydasını göremediğimizi fark ettiğimizde biz de çaresizlik içerisine düşüyoruz."

Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler
Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler
Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler
Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler

Devlet Hastanesi, Dahiliye bölümü, Seyhan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler' - Son Dakika


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