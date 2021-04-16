DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç" - Son Dakika

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç"

16.04.2021 11:03
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

Çankırı Devlet Hastanesinde görev yapan yoğun bakım uzmanı doktor Ebru Karakoç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin hem hastalar hem de kendileri için zor bir süreç olduğunu söyledi.

Çankırı Devlet Hastanesinde görev yapan yoğun bakım uzmanı doktor Ebru Karakoç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin hem hastalar hem de kendileri için zor bir süreç olduğunu söyledi.

Çankırı Devlet Hastanesindeki bütün yoğun bakımlardan sorumlu hekim olarak görev yapan Karakoç, AA muhabirine, özellikle ekim ve kasım aylarında hem hasta sayısının çok fazla hem de klinik olarak hastaların durumunun kötüleştiği zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Hastaların genellikle solunum sıkıntıları yaşadığını, nefes alma istekleri ve nefes alırken akciğerlerinin acıdığını belirttiklerini ifade eden Karakoç, "Bununla birlikte halsizlik, iştahsızlık hatta bazı hastalar için özellikle yaşlı hastalar için bilinçlerinde bozukluk, buna bağlı halüsinasyonlar, hayaller takip ettik. Bazı hastalarda yine aynı şekilde böbreklerinin oksijensizlikten etkilenmesi yüzünden diyalize kadar olan böbrek yetmezlikleri oldu. Kalple ilgili ritim problemleri oldu ki hastalar bunu hem nefes zorluğu hem çarpıntı şeklinde ifade ediyorlardı." dedi.

Hastaların yoğun bakımda kötü deneyimleri olduğunun altını çizen Karakoç, şöyle devam etti:

"Özellikle kullandığımız oksijen destek sistemlerinin maske ya da tüp yoluyla uygulanması sırasında daha önce bu sistemlerle hiç karşılaşmamış hastalar için çok travmatik anlar, yoğun bakımda kötü deneyimleri oldu maalesef. Özellikle aynı şekilde yoğun bakım ortamında yanlarındaki, etraflarındaki hayatını kaybeden hastaları görmek onlar için çok kötü bir motivasyon oldu. Genel olarak herkesin çok zor geçirdiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde bu hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç. Çünkü baktığımız her hastayı kaybedebilme ihtimalimiz olduğunu aklımızda tutarak yaptığımız tedavi süreci bizim için çok ciddi bir psikolojik yük."

"Hareket etmemi engelleyen sırt ağrısı yaşadım"

Koronavirüs hastalarıyla mücadele ederken kendisinin de bu hastalığı geçirdiğini anlatan Karakoç, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"Nefes almamın dışında hareket ettirmeyen, sağa sola, öne eğilmemi tamamen bloke eden bir sırt ağrısı yaşadım. Sonrasında solunum sıkıntısı oldu. Bu sebeple oksijen almak için hastanede yattığım 4 gün var. Ben hastanede yatarken yan odamda birlikte çalıştığımız sağlık memurum da yatıyordu. Kendim iyileşmeye çalışırken günlük onun sonuçlarını da kontrol ediyordum ki tedavide bir eksiklik kalmasın, onun için yapabileceğim bir şey varsa, elimde geliyorsa yapayım beraberce toparlanıp bu süreci atlatalım diye."

"Herkes kendine dikkat etsin ki kimse bu durumlara düşmesin"

Koronavirüs hastalarının tedavi sürecinde çok etkilendikleri durumlar yaşadıklarının altını çizen Karakoç, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en çok etkilendiğim durum, 50'li yaşlarda bir beyefendinin hem annesini hem de babasını birer gün arayla kaybetti. O beyefendi, 'Hayatta bir insanın başına gelebilecek en zor durum.' diye ağladı. Öyle bir hasta yakınının karşısında ağlamadan ve bir şey yapamadan durmak gerçekten çok zor. Bu yüzden herkes kendine dikkat etmeli ki hiç kimse bu durumlara düşmesin."

"Elini kolunu kaldıramayacak kadar nefes darlığı olan hastalar gördük"

Dahiliye uzmanı doktor Enver Caner Ceran da hastaların genelde nefes darlığı, öksürük, geniz akıntısı, bazen ishal, tat, koku kayıpları, özellikle ateş ve hayatlarında hiç yaşamadıkları bir baş ağrısıyla polikliniklere ya da acillere başvurduğunu anlattı.

Tedavi sürecinde en sık nefes darlığı, kas ve eklem ağrıları yaşayan hastaların olduğunu aktaran Ceran, "Öyle ki bazı hastalarımızın elini kolunu kaldıramayacak kadar nefes darlığı yaşadıklarını gördük. Kandaki oksijen değerleri normal olan hastalarda bile biz bu semptomların çok sık karşımıza çıktığını gözlemledik." dedi.

Ceran, bu dönemde herkesin hem kendi sağlığı hem de etrafındakilerin sağlığı için mutlaka maske, temizlik ve mesafeye özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs, Çankırı, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti         
11:55
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı         
11:41
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
11:26
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:07:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei