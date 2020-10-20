Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız" - Son Dakika

Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız"

20.10.2020 11:49

Son dakika haberleri... Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından hiç düşünmeden hastaların yardımına koşan Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyor.

Kovid-19 hastalarının bulunduğu servis ve yoğun bakıma önlüklerinin üzerine tulum, üst üste maske, koruyucu siperlik, gözlük, eldiven, galoş, bone takarak tüm tedbirleri alıp giren sağlık personeli, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Koruyucu kıyafet ve diğer ekipmanlar nedeniyle kısa sürede elbiseleri terle ıslanan sağlık çalışanları, görevlerini özveriyle sürdürüyor.

Her hastayla özenle ilgilenen personel, insanlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.

"Bu, cephede savaşmaya benziyor"

Cantürk, AA muhabirine, sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede fedakarca çalıştığını söyledi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Cantürk, hastanede çalışan herkesin hastalara faydalı olmak için görev yaptığını belirtti.

Cantürk, bu durumun cephede savaşmaya benzediğini dile getirerek, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını beklediklerini vurguladı.

Sağlıkçıların cansiperane mesai yaptığına dikkati çeken Cantürk, "İnsanlara hizmet etmek için cephede çalışan askerimize nasıl saygı duyuyorsak, cephede savaşan sağlık çalışanlarına da saygı duymak lazım. Koronavirüs servisleri hakikaten zor. Onları takdir ediyorum. Özellikle hemşire arkadaşlarımız birebir görev alıyor. Sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratmadan, onlara destek vermeliyiz." diye konuştu.

"Koronavirüs hafife alınmamalı"

Cantürk, insanların Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık kazanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemiyle alakalı olarak bazıları hafif geçirir, bazıları da ağır geçirebilir. Siz hafif geçirebilirsiniz ama bunu taşırsanız o insan ağır geçirebilir. Bunun vebali yüksektir. Koronavirüs hafife alınmamalı. Her can çok önemli. Burada insan hayatını korumak için çabalıyoruz. Bu hastalık ölüme neden olabiliyor. Yoğun bakımlarda bu hastaları yüz üstü yatırıyoruz. Bunun ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir. Evinizde yatağınıza yatın, rahat uyumak için 40 defa şekil değiştiriyorsunuz. Kişi zorunlu olarak böyle yatıyor. Hastanın ateşi yükseliyor, sırtı ve göğsü ağrıyor, nefesi daralıyor. Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Siz bunu görmeyin, bu darlığı hissetmeyin. Bunu hissettiğinizde zaten iş işten geçiyor."

Koronavirüs servisleri ve yoğun bakımlarda hastalığa yakalanmış insanların zor süreçten geçtiğine işaret eden Cantürk, "Vatandaş ağzını kapatsın, burnunu da eliyle sıksın, ne kadar nefes almadan durabilecek. Bu hastalıkta aynı şeyi yaşıyorsunuz. Hastaya soruyorsunuz, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' Hasta konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor. Basit bir öksürük hatırlayın, öksürmekten gece uyuyamazsınız. Hem nefes darlığınız var hem de öksürüyorsunuz. Bunun dışında bir de korku var. Sevdiğimiz doktor arkadaşımız koronavirüse yakalandı. Öyle bir korku haline giriyor ki eşine neler yapılacağını dikte ettiriyor. Hissedilen şey bu, sadece nefes darlığı değil, korku da vücutta hasar oluşturuyor. Yanına giren sağlık çalışanlarında da korku var." ifadelerini kullandı.

Cantürk, herkesin bu hastalığa yakalanabileceği uyarısında bulunarak, tedbirlere uymada hassasiyet beklediklerinin altını çizdi.

Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız
Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız
Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız
Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor         
11:19
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu         
10:40
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:38:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei