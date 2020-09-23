Son dakika haberleri! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Son pişmanlık fayda etmiyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Son pişmanlık fayda etmiyor"

Gelen son dakika haberine göre Yalova Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Birimi yöneticisi Dr. Derya Kılıç Özyılmaz ve Yalova Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tanıklık ettikleri olayları anlattı.

Yalova Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Birimi yöneticisi Dr. Derya Kılıç Özyılmaz ve Yalova Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tanıklık ettikleri olayları anlattı.

Kentte mart ayından bu yana salgınla mücadelede koordinasyon görevini yürüten dahiliye uzmanı Dr. Özyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının talimatlarının uygulanması ve alınan numunelerin sonuçlandırılmasının yanı sıra Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar, filyasyon çalışmaları ve hastaların ilaçlarının takiplerinden sorumlu olduklarını söyledi.

Özyılmaz, sağlık personelinin salgının başlamasının ardından çok büyük bir fedakarlık ve özveriyle, canla başla mücadele ettiğini vurguladı.

Sağlık hizmetlerinin tüm kademelerinde çalışan herkesin çaba gösterdiğini dile getiren Özyılmaz, "Bu kadar çabalarken insanların uyarılara uymaması, rahat davranması bizi gerçekten çok üzüyor hatta bazen emeklerimiz boşa gidiyor diye bir üzüntüye de kapılıyoruz. Hastanede nefes alamayan, yoğun bakımda can çekişen hastaları gördükçe kurallara uymayanlara daha çok tepki gösteriyoruz." dedi.

Özyılmaz, ekranlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihlal edenlerin görüntülerini izlediğinde çok üzüldüğünü ve yoğun bakımda bu nedenlerle tedavi olanları hatırladığını belirtti.

Tedbirlere uymamakta ısrar edilmesine anlam veremediğini anlatan Özyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gördüğümüz görüntülerdeki kurallara uymayan insanlar olmasa belki de salgını çok daha az seviyelere indirmiştik. Şu anda hastanelerimizde yatan hastalarımızın neredeyse yüzde 100'ü kurallara uymadığı için veya kurallara uymayan yakınının bulaştırması nedeniyle bu durumda. Yani o yataklarda yatanlara ya ailesinden kurallara uymayan biri neden oluyor ya da kurallara uymadığı için kendisini bu duruma getiriyor. Eğer hepimiz topyekun kurallara uyarsak hem kendimizi, sevdiklerimizi hem de toplumda yaşayan herkesi korumuş olacağız. Kurallara uymayanlar yüzünden salgın kar topu gibi her gün birilerine bulaştırılmasıyla büyüyüp gidiyor, önünü almak mümkün olmuyor."

Dr. Derya Kılıç Özyılmaz, salgına yakalananları evlerinde takip ettiği sırada hastaların pişmanlıklarına çok şahit olduğunu dile getirdi.

Ev ziyaretlerinde, hastaların kurallara riayet etmediklerini görünce üzüntü yaşadıklarına değinen Özyılmaz, "Her gün yapılan uyarıları önemsemediği için salgına yakalanmalarını anlayamıyoruz çünkü bu kurallara uyulmamasının sonucunu defalarca her yerde görüyorlar. Evlerinde izolasyona alınan hastalarla görüştüğümüzde, kurallara uymadıkları için pişmanlıklarını ifade ediyorlar ama son pişmanlık fayda etmiyor. Pişman olmamak için önceden önlemlerimizi almamız gerekiyor." diye konuştu.

Özyılmaz, nisan ayında filyasyon çalışması yaparken virüsün kendisine de bulaştığını belirtti. Hastalığın kendisinde çok ağır seyretmediğini anlatan Özyılmaz, şunları kaydetti:

"Kas ve göğüs ağrıları, nefes darlığıyla atlattım ama her gün 'Acaba birine bulaştırmış olabilir miyim, birinin zarar görmesine neden olmuş olabilir miyim?' diye çok endişelendim. Tüm önlemleri almamıza, maske takmamıza, mesafe kuralına uymamıza rağmen her gün o psikolojiyi yaşadım. Aslında aldığımız her önlem sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi, toplumda yaşayan herkesi korumaya yönelik. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz ve bütün halkımızın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyoruz."

"Son ağlayış çok bir şey ifade etmiyor"

Dr. Ramazan Han da Kovid-19 servisinde kalın kıyafetler içinde güç şartlarda çalıştıklarına dikkati çekti.

Hem kendileri hem de bu hastalıktan dolayı yatanlar için sıkıntılı bir ortam olduğunu dile getiren Han, şunları söyledi:

"Hiçbir hastanın burada olmak isteyeceğini zannetmiyorum. Biz birçok hastanın tedbirsizlik yüzünden burada olmanın pişmanlığını görüyoruz. Özellikle aile fertlerinden birinin dışarıdan aldığı virüsü diğer aile fertlerine bulaştırdığına çok fazla tanık oluyoruz. Pandeminin başında 50'li yaşlarda bir çiftimiz vardı. Muhtemelen kocası, kadına bulaştırmıştı. Buradaki serviste tedavi olurken kadın kötüleşince yoğun bakıma almak zorunda kaldık. Maalesef hastamızı kaybettik. Eşini kaybeden hastamızın pişmanlık içinde büyük bir yıkım yaşadığını gördük. Onun bu duygusunu bir miktar biz de yaşamak zorunda kaldık. Ayrıca hastamız çok sevdiği eşinin cenazesine katılamadı, herhangi bir vazifesini yerine getiremedi. Bu son derece trajik bir şey. Onun burada tedavi olurken pişmanlığını yakından yaşadık. Son derece kötü bir şey. Kimsenin bunu yaşamasını istemeyiz. Burada sizin dikkatsizliğiniz sadece sizi alakadar etmiyor. Sizin dikkatsizliğiniz en sevdiğiniz insan başta olmak üzere tanıyıp tanımadığınız birçok insanın hastalığı kapmasına, burada olmasına neden olacaksınız."

Vatandaşlardan hastalığa yakalanmamaları için ellerinden geleni yapmalarını isteyen Dr. Han, maske, mesafe ve hijyen kuralının önemini hatırlattı.

Hastanede sıkıntı yaşamamak için özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Han, "Lütfen bu sıkıntıyı, baştan tedbir alarak engelleyelim. 'Ben getirdim, aileme ben bulaştırdım' diyen çok hasta gördüm hatta ağlayan hastalar gördüm ama son ağlayış çok bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Son pişmanlık fayda etmiyor

Enfeksiyon Bölümü, Ramazan, Yalova, Han, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Son pişmanlık fayda etmiyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı         
16:55
Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi Tezkeresini beklerken ölüm haberi geldi         
16:50
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti         
15:21
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Son pişmanlık fayda etmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei