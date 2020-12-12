DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Telefonla konuşmak, televizyon seyretmek, kitap okumak bile yoruyor" - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşerek görevinin başına dönen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Yılmaz, yaklaşık bir ay önce yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yılmaz, hastanede tedavi altına alındı. Yılmaz'ın tedavisi 5 günlük hastane sürecinin ardından evinde devam etti.

Sağlığına kavuşarak görevine dönen Yılmaz, vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı.

"Zorlu bir tedavi sürecinden geçtim"

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Rahatsızlığını yoğun çalışma temposu içinde fark edemediğini ancak bir gün akşam eve gittiğinde bir anda yorgunluk hissi başladığını anlatan Yılmaz, "Akşam gidince biraz halsizliği fark ettim. Sonra ateşim çıkmaya başladı. Hafif bir boğaz ağrısı oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ateşim iyice yükselince hemen bir sağlık tesisine müracaat ettim. Tetkikler yapıldı. Akciğerlerde koronavirüs olduğu tespit edildi. Hızlıca tedaviye başlandı. Hastanede 5 gün geçirdim." diye konuştu.

Yılmaz, zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalığın genelde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızda çok ağır seyrettiğini ifade ediyoruz ama bazen bizim gibi orta yaştakilerde de ağır seyredebiliyor. O gece ne olduğunu açıkçası çok hatırlamıyorum. Hastanede gereken tedavi yapılmış. Ben o arada ertesi gün akşama kadar uyumuşum. Ateşimin yüksek olması nedeniyle vücudun bir yerde kendisini dinlendirmesi diyebiliriz. Eşim yanımdaydı, akşamüstü onunla biraz sohbet ettik. Hekim ve hemşire arkadaşlar gelip gitti. Belki yarım saat görüştük. Ondan sonra tekrar ertesi gün akşamüstüne kadar gelip gidenden haberimin olmadığını söyleyebilirim. 48 saat kadar vücudun verdiği reaksiyon devam etti. Ondan sonra vücudumun uygulanan tedaviye göstermiş olduğu tepkiyle yavaş yavaş iyileşme süreci başladı."

"İlaçların düzenli kullanılması gerekiyor"

Tedavisinin 5 gününü hastanede, kalan süreyi ise evinde geçirdiğini anlatan Yılmaz, "Yorgunluk hissi oluyor. Akciğer tutulumu olduğu için eforunuzu istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. İstediğiniz gibi hareket edemiyorsunuz. Bir telefonla konuşmak, televizyon seyretmek, kitap okumak bile yoruyor. O yüzden sürekli bir dinlenme gerekiyor." dedi.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaca ilişkin bilgi de veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Erken dönemde başlandığında hastalığın ilerlemesini, diğer belirtilerin ortaya çıkmasını veya sürecin kötü geçirilmesini azaltıyor, engelliyor. Bilim Kurulunun da tavsiyesiyle bu ilaç kullanılıyor. İlk gün sabah ve akşam 8 adet yükleme dozu dediğimiz bir dozu var. O dozla başlanıyor, daha sonra üçer adet kullanılıyor. Benim tavsiyem, verilen ilaçların düzenli kullanılması. İlacı kullanmayıp da sonraki dönemlerde kötüleşip hastanede yatan hemşehrilerimiz var. Bana da ulaştılar, konuştuk. O dönemde kullanmadıkları için de üzüntüleri, pişmanlıkları oldu. Büyük bir çoğunluğunun genç yaşta olmaları dolayısıyla ve kronik rahatsızlıkları olmadığı için tekrar aramıza dönme şansı oldu. Allah göstermesin, daha farklı sonuçlar da ortaya çıkabilir. O yüzden ilaçlarımızı düzenli kullanmamız gerektiğini düşünüyorum."

Yılmaz, görevinin başına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Bakanımız da ifade ediyor, 'En güvenli yer evimiz.' diyor ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu hem kendimiz hem sevdiklerimiz için hem de sağlık çalışanları için yapmamız gerekiyor." diye konuştu.