Doktorlar Kovid-19 mücadelesini "Yaşamaya Dair" şarkısıyla anlattı (2) - Son Dakika

Doktorlar Kovid-19 mücadelesini "Yaşamaya Dair" şarkısıyla anlattı (2)

19.12.2020 11:49

İzmir'de üyeleri doktorlardan oluşan müzik grubu "Bir Tebessüm", Nazım Hikmet Ran'ın "Yaşamaya Dair" adlı şiirini besteleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için seslendirdi.

İzmir'de üyeleri doktorlardan oluşan müzik grubu "Bir Tebessüm", Nazım Hikmet Ran'ın "Yaşamaya Dair" adlı şiirini besteleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için seslendirdi.

Beyin cerrahı Opr. Dr. Hayati Atabay, sağlık çalışanlarına ithafen şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın "Yaşamayı ciddiye alacaksın/Yani o derecede, öylesine ki/Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda/Yahut kocaman gözlüklerin/Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda/İnsanlar için ölebileceksin/Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için/Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken/Hem de en güzel en gerçek şeyin/Yaşamak olduğunu bildiğin halde." dizelerini besteledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Barış Yanık, Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Çağatay ile oluşturduğu ve "Bir Tebessüm" ismini verdiği grupla stüdyoya giren Atabay, müzisyen Soner Ergün'ün düzenlemesiyle şarkıyı seslendirdi.

Şarkıya çekilen klipte de sağlık çalışanlarına ait görüntülere yer verildi.

"Sağlık çalışanlarının mücadelesine dikkati çekmek istedik"

Opr. Dr. Hayati Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede büyük çaba içinde olduğunu söyledi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sağlık çalışanlarının ölüm haberlerinin kendisini son derece etkilediğini dile getiren Atabay, "Nasıl cephede şehit veriliyorsa bu süreçte biz de maalesef bazı hocalarımızı ve sağlıkçı arkadaşlarımızı kaybettik. Kovid-19 ile mücadele eden bizleri, duygusal olarak bu olaylar çok etkiliyor. Duygularımı anlatmak için Nazım Hikmet'in şiirini besteledim. Bugünler de geçecek biliyorum. Önemli olan milletçe birlik ve beraberliğimizi korumamız. Biz bu şarkı ve klip üzerinden Kovid-19'la mücadeleye dikkati çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu savaş hep birlikte kazanılacak"

Grupta klarnet çalan nöroloji uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, besteyi ilk duyduğunda çok etkilendiğini belirtti.

Görev yaptıkları hastanelerde Kovid-19 ile mücadele ettiklerini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte birçok meslektaşımız hayatını kaybetti. Arkadaşlarımız hiç moralini kaybetmeden Kovid-19 ile yoğun bakım ve servislerde mücadele ediyor. Mesleğimizin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha anladım. Biz bu şarkıyla hem halkımıza hem de sağlık çalışanların mesaj vermek istedik. Arkadaşlarımız bu mücadelede canlarını dişlerine takarak mücadele ediyorlar. Vatandaşlarımızın da mutlaka önerilen tedbirlere uymalarını istiyoruz. Bu savaş hep birlikte mücadele edilerek kazanılacak."

Bateri çalan kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Barış Yanık da "Kovid-19 ile mücadelede halkımızın bir kısmının tedbirlere uyması bizi mutlu ediyor. Bir kısmı ise uymuyor. Bu durumda vaka sayıları artıyor. Biz grup olarak söylediğimiz şarkı ile meslektaşlarımızın salgın ile yaptıkları mücadeleyi topluma anlatmayı hedefliyoruz. Klibimizi izleyen birçok hastamız bana dönüş yaparak teşekkür ediyor." dedi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Erhan Çağatay da grupta elektro gitar çaldığını, Kovid-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarına moral vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Profesyonel olarak müzisyenlik yapan Soner Ergün ise projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, "Grubun tek doktor olmayan üyesi olarak şarkıyı her dinlediğimde duygulanıyorum. Onların verdiği mücadeleye bir kez daha şahit oluyorum." diye konuştu.

Ergün, doktorların müzikal performanslarının ise son derece etkileyici bulduğunu da ifade etti.

Doktorlar Kovid-19 mücadelesini Yaşamaya Dair şarkısıyla anlattı (2)
Doktorlar Kovid-19 mücadelesini Yaşamaya Dair şarkısıyla anlattı (2)
Doktorlar Kovid-19 mücadelesini Yaşamaya Dair şarkısıyla anlattı (2)
Doktorlar Kovid-19 mücadelesini Yaşamaya Dair şarkısıyla anlattı (2)

Kardiyoloji bölümü, Nazım Hikmet Ran, Müzik, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doktorlar Kovid-19 mücadelesini 'Yaşamaya Dair' şarkısıyla anlattı (2) - Son Dakika


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