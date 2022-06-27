Doktorlar küçük Miraç'ın kopan el parmaklarını karnında besleyerek kurtardı - Son Dakika
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Doktorlar küçük Miraç'ın kopan el parmaklarını karnında besleyerek kurtardı

27.06.2022 12:17
Doktorlar küçük Miraç'ın kopan el parmaklarını karnında besleyerek kurtardı

Kars'ta 3 yaşındaki Muhammet Miraç Kenç'in traktörün vantilatör kayışına sıkışıp kopan el parmakları, Erzurum'da zorlu operasyonla mikro cerrahi, doku nakli ve parmakların elle karna gömülüp beslendiği operasyonla kurtarıldı.

Kars'ta 3 yaşındaki Muhammet Miraç Kenç'in traktörün vantilatör kayışına sıkışıp kopan el parmakları, Erzurum'da zorlu operasyonla mikro cerrahi, doku nakli ve parmakların elle karna gömülüp beslendiği operasyonla kurtarıldı.

Halefoğlu köyünde yaşayan dede İsmail Kenç, yaklaşık 2 ay önce, top ve oyuncak aldığı torunu Miraç ile evinin önünde vakit geçirdi.

Topu şişirmek için traktörü çalıştıran dede Kenç'in, telefonla görüşmek için traktörün yanından ayrılmasıyla küçük Miraç, sol elinin 3 parmağını traktörün vantilatör kayışına kaptırdı.

Çocuğun feryadı üzerine parmaklarının koptuğunu gören aile, sağlık ekiplerinden yardım isteyerek çocuğu Kars Harakani Devlet Hastanesine götürdü.

Eli parmaklarıyla karnına gömüldü ve 4 hafta bekletildi

Buradaki ilk müdahale sonrası kopan parmaklarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Miraç, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun ve ekibince ameliyata alındı.

Dr. Öğr. Üyesi Olğun, AA muhabirine, travmanın şeklinden dolayı ameliyatların zorlu geçtiğini söyledi.

Hastanın parmak damarlarının büyük kısmının yandığını anlatan Olğun, şöyle konuştu:

"Traktör kayışının dönme hızından kaynaklanan ısınmadan dolayı hastanın parmakları yanarak koptuğu için işler zor oldu. Mikro cerrahi denedik. El bileğinden damarlar alıp yama yaptık, tutmasını bekledik ama tutmadı. Sonra parmakları eliyle karnına gömdük ve 4 hafta besledik. Çeşitli operasyonlar oldu, sonunda eli karnından ayırdık. Hastamız normalde kaybedeceği parmaklarına yeniden kavuştu."

"Şu an parmaklar yaşıyor ve bir sorun kalmadı"

Olğun, bir süre daha Miraç'ın takip ve tedavilerinin devam edeceğini belirterek, hastanın küçük yaşta olması ve damarlarının inceliğinden dolayı ameliyatlarda zorlandıklarını dile getirdi.

Hastanın kritik ameliyatları tamamladığını ve ilerleyen süreçte farklı operasyonlar gerekeceğini aktaran Olğun, "İlk operasyon 7 saat sürdü. Mikroskobun altında bile damarları görmekte çok zorlandık. Dolayısıyla parmakları eliyle karna gömerek besledik. Şu an parmaklar yaşıyor ve bir sorun kalmadı. Kısa sürede şifayla taburcu edeceğiz." dedi.

Dede Kenç de olayın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Bir anlık oldu, farkında olmadım. Keşke onun parmakları yerine benim ayağım kopsaydı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktorlar küçük Miraç'ın kopan el parmaklarını karnında besleyerek kurtardı - Son Dakika

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