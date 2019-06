Doktorlar 'öleceksin' dedi, bitkisel ilaçlarla hayata tutundu

Doktorlar 'öleceksin' dedi, bitkisel ilaçlarla hayata tutunduAmeliyat ve kemoterapi gören kanser hastası bitkisel ilaçla sağlığına kavuştuMUŞ - Mersin 'de doktorların 3. evre akciğer kanseri teşhisi koyduğu 52 yaşındaki vatandaş, Muşlu aktarın hazırladığı bitkisel ilaç ile yeniden sağlığına kavuşarak hem doktorları şaşkına çevirdi hem de kanseri yenip, sağlam raporu alarak işbaşı yaptı.Uluslararası TIR şoförlüğü yapan 52 yaşındaki Hikmet Baysal, aktarın kendisine hazırladığı bitkisel ilaçla 3. evre kanser hastalığını atlatarak yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Mersin'den Muş'a gelen Baysal ailesi, aile reisleri Hikmet Baysal'ın bitkisel ilaçla yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan Yasin Oflaz'a bayram ziyaretinde bulundu. 2018 yılı eylül ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Hikmet Baysal, ameliyat ve kemoterapinin ardından yaşama şansının olmadığını duyunca hayata küstü. Eşi ve çocukları ile araştırma yapan Baysal, Muş'tan aktar Yasin Oflaz'a ulaşarak hastalığı hakkında bilgi verdi. Ailenin durumuna kayıtsız kalmayan Oflaz, özel hazırladığı bitkisel karışımı kargo yolu ile kanser hastası Baysal'a yolladı. Bitkisel ilacı kullanan Baysal, 5 ay sonra film için gittiği doktoruna sonucu ile şaşkına çevirdi. Doktorların film karşısında şaşkına döndüğünü anlatan Hikmet Baysal, 2018 yılının Eylül ayında rahatsızlandığını söyledi."Doktor şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi"Kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ifade eden Baysal, "Bana 'akciğer kanserisin' dediler. 7 Kasım 2018'de ameliyat oldum. Ocak 2019'da ise kemoterapi almaya başladım. Kemoterapinin ardından kanserin 'sol akciğerime de sıçradığını' söylediler. Ben bunu duyunca moral olarak çöktüm. 'Senin yaşam şansın yok' dediler. Moral çöküntüsünden dolayı hiçbir şey yapmak istemiyordum. Eşim ve çocuğumla beraber araştırma yaptık ve Muş'tan aktar Yasin Oflaz'a ulaştık. Yasin beyin hazırladığı ilaçları kullandım. Daha sonra doktora gittim ve beni filme gönderdi. Film sonucunda doktor şaşırdı 'nasıl oluyor' diye? Bir aktar bulduğumu bitkisel ilaçları kullandığımı söyledim. Doktor şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi" dedi.Şu an yeniden sağlığına kavuştuğunu kaydeden Baysal, "Allah'a şükürler olsun. Ben tır şoförüyüm. Bir aydır İran 'a çalışıyorum. Şu an hem sağlığım hem de moralim yerinde. Bitkisel ilaç herhangi bir yan etkisi olmadı. Çok iyi bir ilaç. Ben ilacın iyi geleceğini bilseydim ameliyat dahi olmazdım. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Önce Allah'ın sayesinde daha sonra Yasin hoca sayesinde yeniden doğmuş gibi oldum" diye konuştu."Eşimin hastalığını öğrenince psikolojim bozuldu"Eşinin hastalığını öğrenince psikolojisinin bozulduğunu aktaran Hikmet Baysal'ın eşi Sıla Baysal da, bu süreçte eşini hiç yalnız bırakmadığını söyledi. Eşine hep destek olduğunu anlatan Sıla Baysal, "Eşime yaşama şansı verilmedi ama Allah'tan umudumu kesmedim. Allah büyük dedim. İki çocuğumuz var ve eşime destek olmak zorundaydım. Bu süreç içinde Yasin hoca ile tanıştık ve hocayı araştırdım, öğrendim, eşimin hastalığını kendisine ilettim. İlettikten sonra kendisi bitkisel karışımlar yaparak bize gönderdi. Eşim ilaçlarla eski sağlığına kavuştu. Eğer böyle bir hastalıkla karşılaşan insan varsa Yasin hocayı araştırıp bulsun. Doktorlar ameliyattan sonra eşimin 'yaşama şansının olmadığını, yaşama şansının sıfır olduğunu' dediler. Biz de Mersin'den Muş'a hem bayram hem de teşekkür babında Yasin hocamızı ziyarete geldik. Kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Hikmet Baysal'ın bitkisel ilaçlarla yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade eden Aktar Yasin Oflaz ise "Bu bitkisel ürünleri gönderdik ve Hikmet bey kullandıkça sağlığına kavuştuğunu söyledi. 25 yıldan beri aktarcılıkla uğraşıyorum. İmalatçı firmayız ve her türlü hastalıklar için bitkisel ürünler hazırlıyoruz. Hikmet beyde beni aradığı zaman '3. evre akciğer kanseri olduğunu' morali bozuk bir şekilde söyledi. Ben de kendisine moral vererek, sizin durumunuzda birçok hastam vardı ve çok olumlu, güzel sonuçlar aldım. ve kendisine de bitkisel ürünler hazırlayıp gönderdim. Hikmet bey ürünleri kullandıkça iyiye doğru gitti. 5-6 aydır ürünleri kullanıyor. En son sağlam raporu aldı ve bizi ziyarete geldiler. Bende bu tablo karşısında çok mutlu oldum. Rabbim bütün hastalara şifa versin. Tıbben çaresi olmayan birçok hastalığın bitkisel olarak çözümü var diyebilirim" diye konuştu.