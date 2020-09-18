Doktorlar pandemiye dikkati çekmek için şarkı söyledi - Son Dakika

Doktorlar pandemiye dikkati çekmek için şarkı söyledi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dikkati çekmek üzere bir grup doktor, özel olarak bestelenen şarkıyı söyledikleri klipte yer aldı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dikkati çekmek üzere bir grup doktor, özel olarak bestelenen şarkıyı söyledikleri klipte yer aldı.

Denizli Tabip Odası öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan 22 doktor, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çeken "Yaşayalım Yaşatalım" isimli besteyi seslendirdi.

Enstrüman çalan ve şarkının birer mısrasını çalışma ortamlarında söyleyen doktorların performansı video kliple bir araya getirildi.

Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, çalışmanın hem vatandaşın farkındalığını artırmak hem de büyük bir mücadele veren doktorlara motivasyon sağlamak için yapıldığını belirtti.

Oda bünyesinde Tıptan Sesler Korosu oluşturduklarını, koroda görevli doktorların Ahmet Nuri Çağdaş'ın yazıp bestelediği şarkıyı seslendirerek klip çektiğini aktaran Erbay, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tehlikeli bir hastalık. Ancak önlemlere uyarak bu hastalığı kontrol altına alabiliriz. Tedbirler konusunda duyarlılık yaratmak adına Tıptan Sesler Korosu'ndaki hekim arkadaşlarımız, nihavent makamındaki şarkıya klip hazırladı. Bu videoyu halkımızın dikkatine sunuyoruz. Buradaki amacımız, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak."

Projede yer alan göz hastalıkları uzmanı Belkıs Sınık ise koronavirüs nedeniyle zor ve yorucu günler geçirdiklerini ve bu parçayı moral bulmak için hazırladıklarını anlattı.

Doktorlar pandemiye dikkati çekmek için şarkı söyledi

Koronavirüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doktorlar pandemiye dikkati çekmek için şarkı söyledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum         
21:16
Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı         
20:31
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı         
19:37
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 21:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktorlar pandemiye dikkati çekmek için şarkı söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei