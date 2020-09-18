Doktorlar pandemiye dikkati çekmek için şarkı söyledi - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dikkati çekmek üzere bir grup doktor, özel olarak bestelenen şarkıyı söyledikleri klipte yer aldı.

Denizli Tabip Odası öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan 22 doktor, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çeken "Yaşayalım Yaşatalım" isimli besteyi seslendirdi.

Enstrüman çalan ve şarkının birer mısrasını çalışma ortamlarında söyleyen doktorların performansı video kliple bir araya getirildi.

Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, çalışmanın hem vatandaşın farkındalığını artırmak hem de büyük bir mücadele veren doktorlara motivasyon sağlamak için yapıldığını belirtti.

Oda bünyesinde Tıptan Sesler Korosu oluşturduklarını, koroda görevli doktorların Ahmet Nuri Çağdaş'ın yazıp bestelediği şarkıyı seslendirerek klip çektiğini aktaran Erbay, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tehlikeli bir hastalık. Ancak önlemlere uyarak bu hastalığı kontrol altına alabiliriz. Tedbirler konusunda duyarlılık yaratmak adına Tıptan Sesler Korosu'ndaki hekim arkadaşlarımız, nihavent makamındaki şarkıya klip hazırladı. Bu videoyu halkımızın dikkatine sunuyoruz. Buradaki amacımız, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak."

Projede yer alan göz hastalıkları uzmanı Belkıs Sınık ise koronavirüs nedeniyle zor ve yorucu günler geçirdiklerini ve bu parçayı moral bulmak için hazırladıklarını anlattı.