Son Dakika Haberleri: Doktorlar Sahneden Moral Aşıladı

Doktorlar Sahneden Moral Aşıladı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doktorlardan oluşan koro Çocuk Yuvası'nda bulunan çocuklara ve huzurevinde bulunan yaşlılara konser verdi.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doktorlardan oluşan koro Çocuk Yuvası'nda bulunan çocuklara ve huzurevinde bulunan yaşlılara konser verdi.

Balıkesir Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanları ve doktorların oluşturduğu koro Bandırma'da örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bandırma'da bulunan Hicri Ercili Çocuk Evleri'ndeki çocukları ziyarete gelen koro üyeleri burada çocuklara ve misafir olan Balıkesir Huzurevi'nden gelen yaşlılara konser verdi. Erken yılbaşı partisi havasında geçen etkinliğe Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Yıldıran da katıldı.

Etkinlik öncesinde İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Yıldıran "Bandırma'daki çocuklarımızla birlikte olmak ve onlara konser vermek için Balıkesir Devlet Hastanesi koromuzla birlikte ilçemize geldik. Çocuklarla birlikte olup çam sakızı çoban armağanı birer hediye verelim dedik. Bu tür sosyal etkinliklerimiz oluyor. Yaşlılar Haftası'nda da huzurevindeydik. Hastanede çalışan sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımızdan oluşuyor koromuz. Özel günlerde kendi hastanemiz bünyesinde minik konserler veriyoruz" dedi.

Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara ise, "Çok takdire şayan bir etkinlik olmuş. Hastanemiz doktorlarının böyle bir girişimde bulunması bizi duygulandırdı. Çocuklar, aileler bundan haz duyuyorlar. Doktorlarımız böyle bir projeye öncü olarak bizi mutlu ettiler. Biz isteriz ki, değişik kamu kurum ve kuruluşları, STK'larımız değişik etkinliklerde bulunup çocuklarımızı mutlu etsinler. Onlar ilgiye, sevgiye ve alakadar olmaya layıklar. Bu programı gerçekleştiren doktor arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Devamını diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte çocuklar ve misafir olarak katılan yaşlılar hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek erken yılbaşı kutlaması havasında güzel bir gece geçirdi. Gecenin sonunda Balıkesir Devlet Hastanesi doktorlarından oluşan koro elemanları çocuklara hediye takdiminde bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Bandırma, Balıkesir, Yaşam
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