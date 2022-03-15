DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI

15.03.2022 12:51

TÜRKİYE'nin dört bir yanında çalışan kadın hekimlerin sosyal medya üzerinde buluşmasıyla kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Antalya'da konser düzenledi.

TÜRKİYE'nin dört bir yanında çalışan kadın hekimlerin sosyal medya üzerinde buluşmasıyla kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Antalya'da konser düzenledi. Maddi zorluk çeken öğrencilere destek için sahneye çıkan kadın hekimler, senfoni orkestrası eşliğinde Anadolu ezgilerini seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda KAHEV himayesinde ve Dr. Nefise Akdemir'in koordinatörlüğünde 'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' sloganıyla gerçekleşen konserde, Avustralya'da yaşayan şef İskender Ozan Toprak orkestra ve farklı illerden gelen kadın doktorlardan oluşan koroyu yönetti, eğitimli kadın solistler mikrofon karşısına geçti.

Perdeye yansıtılan görsel sunumlar ve senfoni orkestrası eşliğinde sevilen Anadolu türkülerini yorumlayan kadın doktorlar, salonu dolduran çoğunluğu sağlık çalışanı izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Merkezi Eskişehir olan KAHEV'in yönetim kurulu başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Orhan Başer, konserin gelirinin koronavirüs salgınında hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için harcanacağını açıkladı.

KAHEV'DEN OKULLARA DESTEK

Dr. Başer, vakfın 800'den fazla öğrenciye burs verdiğini belirterek, "Bir öğrenciye burs vermek üzere çıktığımız yolda 25 bin kadın hekime ulaştık. KAHEV, 31 Aralık 2018'de dar gelirli öğrencilere eğitim desteği vermek amacıyla kuruldu. Bu amaçla devlet okullarında projeler yapıyoruz, zeka oyunları atölyeleri, kütüphaneler, robotik laboratuarlar kuruyoruz" dedi.

DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI
DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI
DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI

YORUMLAR
500
Samsun Devlet Opera ve Balesinden 'Stabat Mater' konseri Samsun Devlet Opera ve Balesinden 'Stabat Mater' konseri Samsun Devlet Opera ve Balesinden 'Stabat Mater' konseri Samsun Devlet Opera ve Balesinden 'Stabat Mater' konseri

Antalya, Konser, Medya, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:14:08. #1.12#
SON DAKİKA: DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement