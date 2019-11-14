Son Dakika Haberleri: Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi için geldiği hastanede doktorların şüphelendiği Zehra Y. (35), evde dünyaya getirdiği erkek bebeğini poşete sarıp boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti.

Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi için geldiği hastanede doktorların şüphelendiği Zehra Y. (35), evde dünyaya getirdiği erkek bebeğini poşete sarıp boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti. Hemen bölgeye giden polis, 1 günlük bebeğin cansız bedenini buldu.

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Zehra Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Ardından da tedavi için Manisa Celal bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş arazie giden polisler,  1 günlük bebeğin poşet içindeki cesedini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götüren bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.


Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı
Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]