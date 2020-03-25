Doktorlar ve Bursasporlu futbolculardan

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi yetkilileri ve TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırladıkları videoyla evden çıkmama çağrısında bulundu.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, yaklaşık 4 dakikalık videonun başında, "Bizler bu bunalımlı dönemde sizler için çalışıyoruz. Kısa bir zaman için, evde kalmak güzeldir ve hayat eve sığar." mesajını veriyor.

Fakülte hastanesinde görevli tıp uzmanlarının çağrılarının ardından Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, doktorlara hitaben, "Sizler bizim için hastanedesiniz. Biz de Bursa'nın sağlığı için evde kalıyoruz. Lütfen evde kal." diyor.

Yeşil beyazlı oyuncular Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Onur Atasayar, Serdar Özkan ve Özer Hurmacı ile teknik heyetten bazı isimler de mesajlarıyla çağrıya destek oldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak daha güzel ve sağlıklı yarınlar için evde kalma çağrısı yaptı.