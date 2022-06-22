Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları Türkiye'yi neden terk ediyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları Türkiye'yi neden terk ediyor?

22.06.2022 09:43

Türk Tabipleri Derneği'ne göre bu yılın ilk yarısında resmi veri olarak 938 doktor ülkeden ayrıldı.

Türk Tabipleri Derneği'ne göre bu yılın ilk yarısında resmi veri olarak 938 doktor ülkeden ayrıldı. Bu sayı geçen yıl bin 400 olarak rapor eldi.

YORUMLAR
500
Pandemi yorgunu sağlık çalışanları 'Sağlık Fest' ile stres attı Pandemi yorgunu sağlık çalışanları 'Sağlık Fest' ile stres attı
Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları Türkiye'yi neden terk ediyor? - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları Türkiye'yi neden terk ediyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement