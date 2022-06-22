Türk Tabipleri Derneği'ne göre bu yılın ilk yarısında resmi veri olarak 938 doktor ülkeden ayrıldı. Bu sayı geçen yıl bin 400 olarak rapor eldi.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları Türkiye'yi neden terk ediyor? - Son Dakika

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