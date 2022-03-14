Doktorlar ve tiyatro sanatçıları "Tedavüyyeü'l Musikiyye" oyununda buluştu - Son Dakika

Müzikle tedaviyi konu alan ve doktorlarla sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren "Tedavüyyeü'l Musikiyye" adlı müzikal, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ve 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak hazırlanan oyuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan tiyatro sanatçısı? Vehbi Akıntürk, ?oyunun yönetmenliğini ve anlatıcılığını üstlendiğini söyledi.

Akıntürk, doktorların provalarda ve hazırlık sürecince muazzam bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Herkes doktor, herkesin günlük rutin işleri var. Sabah 8'de başlıyor, akşama kadar birçok operasyona, ameliyata, doğuma giriyorlar. Doktorlarla bir günlük rutinlerinde birlikte olduk. Haftada bir gün çalışarak, tahmini 10 günde böyle bir projeyi hazırladık. Kendi adıma çok mutluyum ve çok kısa sürede güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Doktor ve sanatçılardan oluşan 25 kişilik bir kadro ile oyunu sahnelediklerini dile getiren Akıntürk, müzikalin hikayesine ilişkin şunları kaydetti:

"İki genç birbirine aşık olurlar ve sonra bunların aileleri birlikte olmalarına izin vermez. Bunlar artık hastalık derecesinde rahatsızlanmaya başlarlar. Dönemin önemli doktorlarından Abdurrahman Bey, bunları tedavi etmek ister ve tedaviyi de ilaçlarla yapamaz, musikiyle yapmayı tercih eder. Daha sonra bizim solistlerimizle birlikte sanatçılarımız bir araya gelirler. Musiki eşliğinde onların iyileşme, birleşme ve evliliğine kadar giden bir hikaye."

"Bu kadar keyifli olabileceğini düşünmemiştim"

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ses sanatçısı Merve Ceren Tağayer de projede yer almaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

İlk kez doktorlarla birlikte sahneye çıktıklarını ve ortaya güzel bir iş çıktığını dile getiren Tağayer, "Bu kadar keyifli olabileceğini düşünmemiştim. Hem bir piyes izliyoruz hem de sevdiğimiz işi yapıyoruz. Mesela ilk provaya gittiğimde dikkatimi çeken şu oldu, bir hanımefendi ameliyathaneden çıkıp ameliyat kıyafetiyle provaya gelmişti. Bu hakikaten şahane bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Genel cerrahi uzmanı doktor Hasan Taşçı, projede Kültür ve Turizm Bakanlığının profesyonel ses sanatçıları ve tiyatro oyuncularıyla birlikte olmaktan çok heyecan duyduğunu söyleyerek, "Bize çok destek oldular her konuda. Aralarda bizim hatalarımızı söylediler, çok pratik şeyler öğrettiler. Yani bu provalar süresince müzikte ciddi bir yol aldığımızı hissediyorum." diye konuştu.

Rutin işlerinde bile ameliyatlar sırasında sahnede olduğu kadar heyecanlı olmadığını anlatan Taşçı, "Burada ne kadar bir şarkıyı tekrarlasak da yine bir heyecan oluyor ve izleyicinin karşısına çıkmak gerçekten çok zor. Tek başına mikrofonun önünde durmak insanı gerçekten heyecanlandıran bir durum." ifadelerini kullandı.

Oyunun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ise projenin 2-3 yıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Nihat Gönül'ün güzel bir eser ortaya çıkardığını, ilgililerin de desteğiyle hızla hareket ettiklerini kaydetti.

Taşçı, "Doktorlarımızdan amatör ruhlu, bu işi yapmayı istekli bir grubu oluşturduk. Hepsinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 3 ayı bulan bir çalışma yaptık. Müzik yönetmenliğini Enver Merallı, tiyatro yönetmenliğini Vehbi Akıntürk yaptı. Hepsinin emekleriyle ortaya güzel bir iş çıktı." dedi.

Oyun hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ses ve saz sanatçıları ile Devlet Tiyatroları sanatçılarının ortak bir çalışması olan eserin librettosu Nihat Gönül tarafından kaleme alındı.

Oyun, müzikle tedavinin yüzyıllar boyunca Türk kültüründe özellikle ruhsal rahatsızlıkların giderilmesinde yararlanılan bir yöntem olması noktasından yola çıkarak hazırlandı.

Müzikal, İstanbul'da yaşayan orta halli bir manifaturacının üniversite öğrencisi oğlu Tuğşad ile Meclis-i Mebusan Başkatibi'nin tıbbiyeli kızı Dilfiruz'un tanışmalarını ve birbirlerine aşık olmalarını Türk müziğinin sevilen şarkıları eşliğinde anlatıyor.

Başrollerini Zeynep Sönmez ve Hüseyin Cem Durak'ın paylaştığı müzikaldeki roller, gerçek doktorlar tarafından canlandırılıyor.