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SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı - Son Dakika

SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı

15.11.2021 10:28

SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı11 yaşındaki İsmail Baytemur: Ayağımdaki hisleri kaybettim, yürümeyi unuttum"İyi ki boks yapmışım, yürümeye başladım"Baba Karaca Baytemur: Annesi okula sırtında götürdü"Ameliyat olursa bacağı kısa kalır dediler""Yürüyemez dediler,...

SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı

11 yaşındaki İsmail Baytemur: Ayağımdaki hisleri kaybettim, yürümeyi unuttum

"İyi ki boks yapmışım, yürümeye başladım"

Baba Karaca Baytemur: Annesi okula sırtında götürdü

"Ameliyat olursa bacağı kısa kalır dediler"

"Yürüyemez dediler, benim çocuğum sporla yürümeye başladı"

Antrenör Mustafa Yardım: Şu an yürüyor, hatta müsabakalara yönelik hazırlık yapıyoruz

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA)- Doktorların 'yürüyemezsin, ameliyat etsek de bir bacağın kısa kalır' dediği 11 yaşındaki İsmail Baytemur, boks sayesinde yürümeye başladı.

Ankara'da yaşayan İsmail Baytemur, 2017 yılında ilkokulda arkadaşının iteklemesi sonucu düşüp yürüme yetisini kaybetti. Doktorların 'yürüyemezsin' dediği 11 yaşındaki İsmail, boks yaparak yeniden yürümeye başladı.

"Çok zor zamanlardı, emekleyerek herkesin yanına gidebiliyordum" diyen İsmail Baytemur, "Oyun oynarken arkadaşım şaka olsun diye beni itti, ben de onu kovaladım ve tekrar itince ayağım sıranın altına girdi. Doktora gittik, ayağımı yarım alçıya aldılar. Alçı çıktıktan sonra ayağımdaki hisleri kaybettim, yürümeyi unuttum. Emekleyerek herkesin yanına gidebiliyordum. Doktorlar 'bu çocuk spora başlasın' dedi. Ben de boksa başladım ve düzeldim Allah'a şükür. Biraz zor oluyordu, babamlar zorlayarak getiriyorlardı beni, spora gelmem için sürpriz hediyeler alıyorlardı" dedi.

"İYİ Kİ BOKS YAPMIŞIM, YÜRÜMEYE BAŞLADIM"

Şefik Tetik Boks Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren İsmail, 'yürümeyi hatırladım, ilk yürümem çok güzeldi' derken, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yürüyemedim, koşamadım. Herkes koşuyordu, ben burada yürüyordum. İyi ki boks yapmışım. Yürüyememem psikolojik değildi, ayağım çok ağrıyordu ve hiçbir yere gidemiyordum. Geceleri yatıyordum, bir daha hiçbir yere gidemiyordum. Yürümeye başlamam çok güzeldi, yürümeyi hatırladım. Çok güzel bir duyguydu, yürüyebildiğim için çok mutluyum."

BABA KARACA BAYTEMUR: ANNESİ OKULA SIRTINDA GÖTÜRDÜ

Yaşadıkları sürecin zorluğunu anlatan 48 yaşındaki baba Karaca Baytemur ise, "Çocuğu doktora götürdük, filmler röntgenler çekildi ve ayağını yarım alçıya aldılar. 2-3 gün sonra 'gelin alçıyı çıkaralım' dediler. Hastaneye gittik, yarım alçı çıkarıldı. Çocuk ondan sonra bir daha yürüyemedi. Götürmediğimiz hastane, doktor kalmadı. Okula götürdüğümüzde annesi sırtında taşırdı, okulda beklerdi onu. Teneffüsünü yapmasını sağlardı" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT OLURSA BİR BACAĞI KISA KALIR DEDİLER"

Baba Karaca Baytemur, Y"aşadığımız o günleri hatırlamak bile istemiyoruz, Allah kimseyi evladıyla sınamasın" diyerek, "Doktorlar ameliyat kararı aldılar. Ameliyat olduktan sonra da bacağının birinin kısa kalacağını söylediler. Biz anne ve baba olarak yıkıldık. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Çok zor bir süreçti" şeklinde konuştu.

"YÜRÜYEMEZ DEDİLER, BENİM ÇOCUĞUM SPORLA YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Bir doktorun spor tavsiyesi üzerine çocuklarını boksa başlattıklarını vurgulayan Karaca Baytemur, "Bir doktorla tanıştık orada, 'ameliyat olana kadar bir süre spora yönlendirirseniz verim alabilirsiniz' dedi. Biz de boksa verdik ama boksa verirken de kafasına darbe almaması için, sadece antrenman kısmına katılması için antrenörlerle konuştuk. Sağ olsunlar antrenörlerimizin çok faydası oldu. Buraya ilk getirdiğimizde zaten yürüyemiyordu. 'Yürüyemez' dediler ama spor sayesinde çocuğum yürüdü" şeklinde konuştu.

Antrenör Mustafa Yardım ise sporun öneminin altını çizerek, "İsmail yaklaşık 1 yıl önce bana geldiğinde yürüme bozukluğu teşhisi konmuştu, doktorlar hatta yürüyemez, felçli kalır, bir bacağı kısa kalır demişlerdi. Fakat biz burada kendisine boksun ayaktan başlayarak temel eğitimini verdik. Şu an yürümesi gayet normal, hatta müsabakalara çıkmasına yönelik hazırlık yapıyoruz" dedi.

SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı
SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı

Doktora, Ankara, Mevla, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Doktorlar 'yürüyemez' dedi, O boksla yürümeye başladı - Son Dakika


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