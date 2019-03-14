Son Dakika Haberleri: Doktorlara 14 Mart'ta Boks Eldiveni Hediye Ettiler

Doktorlara 14 Mart'ta Boks Eldiveni Hediye Ettiler

55 dakika önce

Gençlik Hizmetleri Develi İlçe Spor Müdürlüğü ve Dev Ali Spor Kulübü yetkilileri tarafından, Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan...

Doktorlara 14 Mart'ta Boks Eldiveni Hediye Ettiler, System.String[]
Gençlik Hizmetleri Develi İlçe Spor Müdürlüğü ve Dev Ali Spor Kulübü yetkilileri tarafından, Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan alan doktorlara 14 Mart'ta başarılarından dolayı boks eldiveni hediye etti.

Gençlik Hizmetleri Develi İlçe Müdürü Adem Demir ve Dev Ali Spor Kulübü Başkanı Özben Şimşek, Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan alan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Kutlu ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Enes Uluyardımcı'yı ziyaret etti. Ziyarette doktorlara boks eldiveni hediye edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

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