Doktorlara 14 Mart'ta Boks Eldiveni Hediye Ettiler

Gençlik Hizmetleri Develi İlçe Spor Müdürlüğü ve Dev Ali Spor Kulübü yetkilileri tarafından, Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan...

Gençlik Hizmetleri Develi İlçe Spor Müdürlüğü ve Dev Ali Spor Kulübü yetkilileri tarafından, Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan alan doktorlara 14 Mart'ta başarılarından dolayı boks eldiveni hediye etti.



Gençlik Hizmetleri Develi İlçe Müdürü Adem Demir ve Dev Ali Spor Kulübü Başkanı Özben Şimşek, Birleşik Krallık Doktorlar Kraliyet Akademisi (RoyalCollage of Physicians) tarafından gerçekleştirilen "Specialty Certificate in Dermatology" sertifika sınavında dünya ortalamasının üzerinde puan alan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Kutlu ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Enes Uluyardımcı'yı ziyaret etti. Ziyarette doktorlara boks eldiveni hediye edildi. - KAYSERİ

