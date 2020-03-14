Doktorlara bayram ziyareti - Son Dakika
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Doktorlara bayram ziyareti

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.


Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Gemlik Devlet Hastanesi'ne gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk olarak hastane Başhekimi Op. Dr. Şahmeran Çelenkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan hastanenin gerek ulaşım gerekse diğer sorunları hakkında görüş alış verişinde bulunulurken, Başkan Aktaş günün anısına Başhekim Çelenkoğlu'na Bursa tablosu hediye etti. Başkan Aktaş, daha sonra hastaneyi gezerek doktor ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelip, onların Tıp Bayramı'nı kutladı.


Sağlık gelişmişlik göstergesi


Özellikle corona virüsünün yaklaşık 2,5 aydır bütün dünyada çok konuşulduğu bir ortamda tıp çalışanlarının ne kadar kıymetli ve değerli bir iş yaptığının daha iyi anlaşıldığını ifade eden Başkan Aktaş, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Her Tıp Bayramı'nda farklı bir hastaneyi ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bugün de Bursa'mızın şirin ilçesi Gemlik'teyiz. Kısa süre önce hizmete açtığımız Gemlik Devlet Hastanesi'nde başhekimimiz, hastane yönetimi ve doktor arkadaşlarımızın misafiri olduk. Onlara derdimizi, heyecanımızı anlattık, karanfiller dağıttık. Bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergesi eğitim ve sağlıktır. Allah'a hamdolsun sağlık alanında ülkemizde son yıllarda önemli işler başarıldı. Bunu burada net bir şekilde görüyoruz. Yine de eksik aksak konularla alakalı başhekimimizle istişarelerde bulunduk. Ben bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu bir süreç diliyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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