Son dakika haberi... Dünya Doktorları Derneği pandemi sürecinde mültecilere sağlık hizmeti ulaştırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Dünya Doktorları Derneği pandemi sürecinde mültecilere sağlık hizmeti ulaştırıyor

09.12.2020 16:23
Son dakika haberi... Dünya Doktorları Derneği pandemi sürecinde mültecilere sağlık hizmeti ulaştırıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, bu yıl insani krizlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin eklenmesiyle mülteciler için hayat koşullarının daha zor hale geldiğini belirterek, derneğin Türkiye'deki 13 bin 371 mülteciye sağlık hizmeti ulaştırdığını aktardı.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, bu yıl insani krizlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin eklenmesiyle mülteciler için hayat koşullarının daha zor hale geldiğini belirterek, derneğin Türkiye'deki 13 bin 371 mülteciye sağlık hizmeti ulaştırdığını aktardı.

Dernekten "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca kabul edildiğini hatırlattı.

Hakan Bilgin, insan hakları konusunda en temel belge olan bildirgede, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin herkesin insan haklarına sahip olduğunun vurgulandığını aktardı.

Derneğin, bildirgede belirtildiği gibi ayrım gözetmeden, tüm insanların insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması için çalıştığının altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu yıl insani krizlere pandeminin de eklenmesiyle mülteciler için hayat koşulları daha zor hale geldi. Dernek olarak 2020 yılında İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliğinde mobil sağlık ünitelerimiz ile İzmir ve Manisa'daki 4 bin 599 mülteci ve mevsimlik işçinin birinci basamak sağlık hizmetleri, aile planlaması ve cinsel üreme sağlığı hizmetlerine erişimini sağladık. İstanbul ve Hatay'daki psikososyal destek hizmetlerimizle beraber Türkiye'de 13 bin 371 mülteciye sağlık hizmeti ulaştırmış olduk."

Hakan Bilgin, Türkiye dışında da insani yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, " Suriye'de, 230 bin 890'ı İdlib, 153 bin 926'sı Afrin'de olmak üzere toplam 384 bin 816 mülteciye birinci basamak sağlık hizmeti ulaştırdık. Ayrıca, 2 bin 248'i İdlib, 1498'i Afrin'de olmak üzere toplam 3 bin 746 mülteciye ruh sağlığı ve psikososyal destek sağladık." bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi... Dünya Doktorları Derneği pandemi sürecinde mültecilere sağlık hizmeti ulaştırıyor
Son dakika haberi... Dünya Doktorları Derneği pandemi sürecinde mültecilere sağlık hizmeti ulaştırıyor

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Dünya Doktorları Derneği pandemi sürecinde mültecilere sağlık hizmeti ulaştırıyor - Son Dakika


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