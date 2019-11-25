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Doktorlardan İngiltere'ye çağrı: Assange tedavi edilmezse cezaevinde ölebilir
6 saat önce
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlığının kötüye gittiği ve bir an önce tedavi edilmemesi halinde cezaevinde ölebileceği uyarısı yapıldı. Uluslararası 60'tan fazla doktor, ortak bir mektuba imza atarak İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e çağrıda bulundu.
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlığının kötüye gittiği ve bir an önce tedavi edilmemesi halinde cezaevinde ölebileceği uyarısı yapıldı.
Farklı ülkelerden 60'tan fazla doktor ortak bir mektuba imza atarak İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e çağrıda bulundu. Bir kopyası da Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott'a gönderilen mektupta, Assange'ın psikolojik sorunların yanı sıra ciddi omuz ve diş problemi de yaşadığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:54
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