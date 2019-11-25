Son Dakika Haberleri: Doktorlardan İngiltere'ye çağrı: Assange tedavi edilmezse cezaevinde ölebilir
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Doktorlardan İngiltere'ye çağrı: Assange tedavi edilmezse cezaevinde ölebilir

6 saat önce

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlığının kötüye gittiği ve bir an önce tedavi edilmemesi halinde cezaevinde ölebileceği uyarısı yapıldı. Uluslararası 60'tan fazla doktor, ortak bir mektuba imza atarak İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e çağrıda bulundu.

Doktorlardan İngiltere'ye çağrı: Assange tedavi edilmezse cezaevinde ölebilir, System.String[]

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın sağlığının kötüye gittiği ve bir an önce tedavi edilmemesi halinde cezaevinde ölebileceği uyarısı yapıldı.


Farklı ülkelerden 60'tan fazla doktor ortak bir mektuba imza atarak İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e çağrıda bulundu. Bir kopyası da Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott'a gönderilen mektupta, Assange'ın psikolojik sorunların yanı sıra ciddi omuz ve diş problemi de yaşadığı aktarıldı.

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Süleyman Soylu, Julian Assange, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:54 
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