Doktorlardan koronavirüsle mücadelede

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışı hikayesi olan vatandaşların takiplerinin aile hekimlerince yapıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, yurt dışı hikayesi olan vatandaşların iletişim bilgilerini aile hekimleriyle paylaşıyor. Aile hekimleri, yurt dışından gelen vatandaşları tek tek arayıp karantinaya uyup uymadığını, bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığını soruyor. Sağlık durumunda bir değişiklik olanlar, ambulanslarla koronavirüs tedavilerinin yapıldığı hastanelere naklediliyor.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nilüfer ilçesi 23. Nisan Mahallesi'ndeki 34 No'lu Aile Hekimliği Merkezinde görevli Uzman Dr. Sinem Aslan Karaoğlu'nun ifadelerine de yer verildi.

Yurt dışından gelen vatandaşların her gün aranarak kontrol edildiğini belirten Karaoğlu, Sağlık Bakanlığının destekleriyle kullandıkları sistemde her gün isim listelerinin güncellendiğini ve vatandaşların hangi gün ülkeye giriş yaptığını gördüklerini aktardı.

Bu kişilerin 14 gün boyunca takip edildiğini bildiren Uzman Dr. Sinem Aslan Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza öncelikle 14 gün evde kalmalarını ve kendilerini izole etmelerini mutlaka söylüyoruz. Bunlar Kovid-19 rehberinde mevcut, biz vatandaşlarımıza bunlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu süreçte onları takip ediyoruz. Her gün onları arayarak durumları hakkında bilgi alıyoruz. Eğer öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi şikayetleri varsa mutlaka yönlendirmelerini yapıyoruz. Onun haricinde grip semptomları varsa mutlaka bize haber vermelerini istiyoruz ve şüphelendiğimiz bir durum olursa onlara 112'yi çağırmalarını ya da mutlaka bize bilgi vermelerini istiyoruz.

Telefonla ulaşamadığımız vatandaşlarımıza da tıpkı aşı ve gebelik izlemlerinde olduğu gibi sistemde var olan ikametgah adreslerinden yola çıkarak kişileri evlerinde ziyaret ediyoruz. Eğer evlerinde de bulamazsak yine sistemde var olan akrabalarından onlara ulaşıyoruz. Bir şekilde mutlaka ulaşmaya çalışıyoruz. Yine böyle bir vatandaşımız oldu. Cep telefonunu uçakta unutması sebebiyle ulaşamadık. Bu nedenle yakınlarına ulaşarak vatandaşımızın başka bir ilde gözlem altında olduğunu öğrendik."