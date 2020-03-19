Doktorlardan köylülerine 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika
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Doktorlardan köylülerine 'koronavirüs' uyarısı

6 saat önce

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyü nüfusuna kayıtlı olup, farklı şehirlerde görev yapan 5 doktor sosyal medyada paylaştıkları videolarla, köyde oturan hemşerilerini koronavirüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda uyardı.

Doktorlardan köylülerine 'koronavirüs' uyarısı, System.String[]

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyü nüfusuna kayıtlı olup, farklı şehirlerde görev yapan 5 doktor sosyal medyada paylaştıkları videolarla, köyde oturan hemşerilerini koronavirüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda uyardı.

200 nüfuslu Poyrazlı köyünde doğan ve farklı şehirlerde doktor olarak görev yapan Mesut Zorlu, Fatih Karaaslan, Oğuzhan Oğuz, Serkan Arslan ve Yenal Zorlu, kendi ve köye ait sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolarla, köylülerini koronavirüs tedbirleri konusunda uyardı. İzmit'te görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mesut Zorlu, köylülerini birbirleriyle yakın temas kurmaktan kaçınmaları konusunda uyararak "Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ismiyle bilinen bu hastalığın yayılması üzerine siz değerli köylülerimize seslenmek istedik. Biliyorsunuz ki bizler sizin sağlık problemlerinizle yakından ilgileniyoruz. Lütfen çok sıkı temaslardan kaçının ve süreci olabildiği kadar evinizde geçirin. Mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat edin. 'Bundan bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olmayabilir; ama bulaştırdığınız diğer bireyler, hastalar ve yaşlılar hastalanabilirler ve biz onları kaybedebiliriz. Lütfen bu konuda dikkatli davranın" dedi.

'TOKALAŞMAYIN VE SARILMAYIN'

Kayseri'de görev yapan Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan ise "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlem paketlerine dikkat ediniz. Kendi köylülerimiz ve yabancılarla tokalaşmak, sarılmak ve yakın temasta bulunmaktan imtina edin. Mümkünse dezenfektan solüsyonlar kullanın. Bu dönemde temizliğimize daha da dikkat etmemiz gerekiyor. En ufak sorunda ve problemde bizleri arayabilirsiniz" diye konuştu.

'BİZE BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN'

İstanbul'da görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Oğuz ise Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına köylülerinin riayet etmesini isteyerek, "Mümkün olduğu kadar zorunlu haller dışında evden çıkmayın. Evde misafir kabul etmeyin ve misafirliğe gitmeyin. Özellikle belli bir yaşın üzerinde olan ve çeşitli kronik hastalığı olan köylülerimizin kesinlikle dışarıya çıkmaması ve çok az insanla temas etmesi gerekmektedir. Kesinlikle 'bize bir şey olmaz' demeyin, böyle diyen pek çok insan dünyanın çeşitli bölgelerinde hayatlarını ya da sevdiklerini kaybetti" dedi.

'STRES VE PANİK OLMAYIN'

Diyarbakır'da görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Arslan ise köylülerinden stres ve panik yapmamalarını isteyerek, "Stres ve panik başka hastalıkları da tetikleyebilir. Alacağınız basit önlemler hastalıktan korunmak için önemli. Elle bulaşma riski yüksek olduğu için en az 20 saniye elimizi sabunla yıkadığımızda virüsün bulaşıcılığı belirli oranda azalıyor. Su ve sabunun olmadığı yerlerde el dezenfektanlarını çantamızda bulundurmamız gerekiyor. Dezenfektan bulamazsak kolonyalar da etkili oluyor. Hasta olduğunu düşünen kişiler maske kullanmaya dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

'EL HİJYENİNE DİKKAT EDELİM'

Nevşehir'de görev yapan Dr. Yenal Zorlu da köylülerini el hijyenine daha fazla önem vermeleri konusunda uyardı. Zorlu, "30 saniye boyunca, doğru hareketleri yaparak yıkayalım. Ellerimizi yüzümüze temas ettirmekten mümkün olduğunca kaçınalım. Bu günlerde, eş, dost, akraba ve köylü ziyaretlerine ara verelim. Belli hastalıkları olan büyüklerimize ziyaretlerden mümkün olduğunca kaçınalım. Büyüklerimizin dışarıya çıkmaması konusunda önem gösterelim" diye konuştu.


Fatih Karaaslan, Koronavirüs, Boğazlıyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:23 Kaynak: DHA

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