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Doktorlardan mezun oldukları liseye ziyaret

11 dakika önce

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra doktor olan 13 kişi, eski okullarını ve öğretmenlerini ziyaret etti.

Doktorlardan mezun oldukları liseye ziyaret, System.String[]

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra doktor olan 13 kişi, eski okullarını ve öğretmenlerini ziyaret etti.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan doktorlar, eski okullarında öğretmenlerle sınıfları gezerek, öğrencilere nasıl çalışmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sona Amasya'da göreve başlayan Dr. Cesur Pehlivan, mezun oldukları başarının temellerinin bu okulda atıldığını belirterek, "Bana bu unvanı kazandıran okulumdur. Tamamladığımız eğitimler soncu Ankara Tıp Fakültesine gittim ve doktor oldum. Şimdi Amasya'da görev yapıyorum. Hocalarımızın bizi hatırlaması bizleri çok mutlu etti. Öğrenci kardeşlerimizle sohbet ettik. Burası güzel bir okul kardeşlerimiz bu okulun kıymetini bilmeli." dedi.

Okul müdürü Ahmet de yeni göreve başlayan öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılı ve vefalı öğrenciler yetiştirmekten gurur duyduğunu vurguladı.

Ankara, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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