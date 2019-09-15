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Doktorlardan sepsis için farkındalık pikniği

44 dakika önce

ANKARA'da, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği'nce 'Sepsis Farkındalık Ayı ve 13 Eylül Dünya Sepsis Günü' dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

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ANKARA'da, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği'nce 'Sepsis Farkındalık Ayı ve 13 Eylül Dünya Sepsis Günü' dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Parktaki pikniğe katılan doktorlar, sepsisle ilgili bilgilerin olduğu broşürleri dağıttı. Dernek Başkanı Melda Türkoğlu, "Her enfeksiyon sepsis midir? Değildir. Sepsis, enfeksiyonda ölüme götüren son noktadır. O yüzden farkındalığımızın artması lazım" dedi.
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği tarafından Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Dernek üyesi doktorlar, etkinlik kapsamında, parkta sepsisle ilgili bilgi verip, broşür dağıttı. Doktorlar, sepsisten korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakım Derneği Başkanı Melda Türkoğlu, 'Sepsis Günü' dolayısıyla dernek olarak piknik düzenlediklerini söyledi. Sepsisin yoğun bakım uzmanlarını yakından ilgilendirdiğini kaydeden Türkoğlu, "Yoğun bakımlarda hastalarımızın birçoğunu sepsisten kaybetmekteyiz. Bu sebeple sepsis ilgili olarak tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve toplumumuzu bilgilendirmek için bu haftayı etkinliklerle geçirdik. Bu piknikle son bulacak. Bugün GATA'dan, Şehir Hastanesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte buradayız. Farkındalık yaratmak ve sepsisi anlatmak için  bu etkinliği düzenledik. Broşürlerimiz var, halka dağıtıyoruz" dedi.
'HER ENFEKSİYON SEPSİS DEĞİL'
Sepsis hakkında sağlık çalışanları kadar halkın da bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Türkoğlu, "Sağlık çalışanlarının yapması gereken, hastanede enfeksiyon kurallarına dikkat edilmesi, el hijyeninin uygulanması ve sepsisi erken tanımaları. Toplumu nasıl ilgilendiriyor, derseniz; çok ciddi enfeksiyonunuz olduğu zaman ciddi bilinç bulanıklığına kadar giden özellikle de organ yetmezliği olan hastaların vakit kaybetmeden bir an önce hastanelere başvurması lazım. Her enfeksiyon sepsis midir? Değildir. Sepsis, enfeksiyonda ölüme götüren son noktadır. O yüzden sadece farkındalığımızın artması lazım" diye konuştu.
SEPSİS NEDİR?
Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olunca sepsis ortaya çıkar. Bu durum, organ yetmezliğine ve sonucunda yaşam kaybına neden olabilir.


Türkoğlu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
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