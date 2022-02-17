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DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA - Son Dakika

DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA

17.02.2022 09:19

DOKTORLAR ve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecekleri Tedavüyyeü'l Musikiyye (Müzikle Tedavi) adlı müzikal için provalara başladı.

DOKTORLAR ve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecekleri Tedavüyyeü'l Musikiyye (Müzikle Tedavi) adlı müzikal için provalara başladı.

Özel bir hastanede başlayan prova öncesi konuşan Hastane başhekimi Op. Dr. Adil Tanık tiyatro sahnesinde oyunculuk sergilemenin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek "Sahnede olmaktansa ameliyat bize daha kolay geliyor. Profesyonel sanatçılar yanında bu tür aktiviteler bize keyifli ve güzel anlar olarak kalacak. Onları izleyerek bizde mutlu oluyor, elimizden geldiği kadar katılmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Sahne heyecanı yaşayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, "Bu etkinlikte bize Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ses ve saz sanatçıları ayrıca tiyatro sanatçıları eşlik ediyor. Bu kumpanyada doktor rolünü üstleniyorum. Burada amacımız profesyonel sanatçılarla biz amatör sanatçıların bir oyun sergileyerek 14 Mart'a bir armağan olarak sunmak istiyoruz. Provalar zor ama zevkli geçiyor. Bizim için çok güzel bir aktivite oluyor" dedi.

KUMPANYA TARZINDA

Grup koordinatörü olarak görev yapan Meri İstiroti, "Her yıl 14 Mart'ta nasıl bir etkinlik yapsak hekimlerimizin motivasyonunu artırsak diye düşünüyorduk. Aylin Şengün Taşçı'dan da böyle bir proje teklifi gelince tiyatroda hekimlerimizin de yer aldığı müzikli tiyatro oyununu çalışmaya başladık. 1890'lara uzanalım, o günün bir hikayesine hep birlikte hayat verelim istedik. Kumpanya tarzında geçmiş dönemde geçen bir oyun. Birbirine aşık iki gencin aileler tarafından kavuşturulmaması üzerine. O dönemin tabiplerin desteğiyle güzel bir düğüne kadar yolculuğumuz varacak. Bizlerde profesyonel sanatçılarla beraber 14 Mart'ta AKM'de sahnede olacağız. Güzel bir etkinlikle beraber fark yaratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA
DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA

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Tıp Bayramı, 14 Mart, Müzikal, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOKTORLARDAN TIP BAYRAMI'NDA SAHNELEYECEKLERİ MÜZİKAL İÇİN PROVA - Son Dakika
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