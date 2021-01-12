Doktorlardan zengin ülkelere aşı çağrısı - Son Dakika

Doktorlardan zengin ülkelere aşı çağrısı

12.01.2021 00:58
Doktorlardan zengin ülkelere aşı çağrısı, System.String[]

Doktorlar yoksullar, evsizler ve savaşlar nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalan insanların çok daha fazla korona virüs tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Doktorlar yoksullar, evsizler ve savaşlar nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalan insanların çok daha fazla korona virüs tehdidi altında olduğunu açıkladı. Tüm dünyaya çağrı yapan doktorlar, savunmasız ve muhtaç insanların aşıya erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Dünya Doktorları Derneği (DDD), kamuoyundaki aşı tartışmalarında dikkatlerden kaçan bir konuyu gündeme taşıdı. Tüm dünyada kıtlık ve çatışmalar gibi nedenlerle yoksul ve evsiz kalan milyonlarca insanın pandemi sürecinde çok daha savunmasız hale geldiği vurgulandı. Yapılan açıklamada; zengin ülkelerin Covid-19 aşısı için verdikleri ön siparişlerin, yoksul ülkelerdeki insanların aşıya ulaşması önünde bir engel olduğu belirtilerek "Adeta birbirleriyle yarışırcasına ön siparişler veren zengin ülkeler buna son vermeliler. Bu aşıların bir kısmını yoksul ülkelerle paylaşmalılar" denildi.

İhtiyaç ve insan haklarına dayanmayan Covid-19 ile ilgili teşhis, tedavi ve aşı dağıtımlarının salgını uzatacağı, hem küresel hem de ülkelerin kendi içlerindeki eşitsizlikleri derinleştireceği kaydedildi. En savunmasız ve yoksul insanların pandemi sürecindeki ihtiyaçlarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"En yoksul ve savunmasız nüfusun Covid-19 teşhislerine, aşılarına ve tedavilerine erişmesi için özel tedbirler getirilmelidir. Evsizler, göçmenler, mülteciler, özellikle kamplarda yaşayanlar ve yerinden edilmiş nüfusların, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çekenlerin teşhis, tedavi ve aşılara erişimleri kolaylaştırılmalıdır."

Açıklamada pandemiyle mücadelede güçlü sağlık sistemlerinin çok önemli bir şart olduğu da vurgulandı;

"Etkili teşhis, tedavi ve aşılara erişim için güçlü sağlık sistemleri gereklidir. Yeterli malzeme ve personelden yoksun olan, çatışmalardan ve insani krizlerden etkilenen bölgelerde birçok insan gerekli sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmaktadır. 'Herkes için sağlık', 'dayanışma' ve 'sağlık hakkı' ilkelerine dayalı güçlü sağlık sistemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Koordinasyon, ulusal ve küresel düzeyde etkili eylemle ulusal sınırları aşmalı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne liderlik rolü vermelidir."

Başkan Hakan Bilgin, aşı formüllerinin tüm insanlık adına ortak bilgi kabul edilmesi ve paylaşılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Gelişmiş ülkeler kendi nüfuslarını birçok kez bağışıklayacak aşı dozlarını şimdiden ön siparişlerle aldılar. Aşıların üretim kapasiteleri göz önüne alındığında bu durum aşıların adaletsiz dağıtılmasına, milyonlarca insanın aşıya erişiminin imkansız hale gelmesine neden olabilir. İnsanların aşılara erişimini sağlamak için bilgi ve kaynak paylaşımı, içinden geçtiğimiz ve bir süre daha devam edecek bu sıkıntılı süreçte çok büyük önem taşıyor. Dünya Doktorları olarak tüm insanlığın sağlıklı yaşama erişim hakkı doğrultusunda tüm ülkeleri aşı formüllerini paylaşmaya çağırıyoruz." - İSTANBUL

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doktorlardan zengin ülkelere aşı çağrısı - Son Dakika


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