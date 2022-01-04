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Doktorları, Bolsonaro'nun ameliyat edilmesine gerek olmadığını açıkladı - Son Dakika

Doktorları, Bolsonaro'nun ameliyat edilmesine gerek olmadığını açıkladı

04.01.2022 15:44
Doktorları, Bolsonaro'nun ameliyat edilmesine gerek olmadığını açıkladı

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun doktorları, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Devlet Başkanı'nın ameliyat edilmesine gerek olmadığını duyurdu.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun doktorları, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Devlet Başkanı'nın ameliyat edilmesine gerek olmadığını duyurdu.

Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, Bolsonaro'nun doktorlarının imzasıyla Vila Nova Star Hastanesinden yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun ilaçla tedaviye iyi yanıt verdiği ve ameliyata gerek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 66 yaşındaki Bolsonaro'nun iyileşme sürecinin tatmin edici olduğu, sıvı diyete başlanacağı ve taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya imza atan doktorlar arasında, 2018'deki seçim kampanyalarında karnından bıçaklandığında Bolsonaro'yu ameliyat eden Antonio Luiz Macedo da bulunuyor.

Devlet Başkanı, 2018'de bıçaklanması sebebiyle 4 ameliyat geçirdi.

Bolsonaro, yıl başı tatilini geçirdiği Santa Catarina eyaletinde karın ağrısı hissetmesi nedeniyle dün günün ilk saatlerinde Sao Paulo'ya gelerek bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Brezilya, Star, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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