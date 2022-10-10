"Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı - Son Dakika
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"Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı

10.10.2022 11:02

Afyonkarahisar'da riskli gebelik nedeniyle doktora gelen bir kadının doktorun yatış talebine itiraz ederek "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" sözü üzerine açılan davada kadının Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'na bin lira bağış yapması sonucu uzlaşma sağlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, Bircan C. isimli kadın, Kamuran S. isimli doktora riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya geldi. Bircan C.'yi muayene eden Doktor Kamuran S.; hastanın muayene amaçlı kendine yönlendirildiğini, hastanın ultrason muayenesini yapıp, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak, hasta uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış düzenlendiğini bildirdi.

'Doktorları boşuna dövmüyorlar' dedi, bin TL ödemek zorunda kaldı

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Bunun üzerine Bircan C. yatış yapmak istemeyerek formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" şeklinde tehdit etmesi sonucu soruşturma talebinde bulunuldu. İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından, uzlaştırma raporuna göre; Doktor Saman'ın Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin TL talep etmesi sonucu bu rakamı Bircan Coşkun'un ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı belirtilerek, soruşturmada kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Doktorları boşuna dövmüyorlar' sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı - Son Dakika

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