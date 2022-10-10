"Doktorları boşuna dövmüyorlar" sözleri nedeniyle bağış yapmak zorunda kaldı

Afyonkarahisar'da riskli gebelik nedeniyle doktora gelen bir kadının doktorun yatış talebine itiraz ederek "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" sözü üzerine açılan davada kadının Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'na bin lira bağış yapması sonucu uzlaşma sağlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, Bircan C. isimli kadın, Kamuran S. isimli doktora riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya geldi. Bircan C.'yi muayene eden Doktor Kamuran S.; hastanın muayene amaçlı kendine yönlendirildiğini, hastanın ultrason muayenesini yapıp, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak, hasta uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış düzenlendiğini bildirdi. HEKİMLER EĞİTİMİNE DESTEK VAKFINA BİN TL ÖDEYECEK Bunun üzerine Bircan C. yatış yapmak istemeyerek formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" şeklinde tehdit etmesi sonucu soruşturma talebinde bulunuldu. İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından, uzlaştırma raporuna göre; Doktor Saman'ın Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin TL talep etmesi sonucu bu rakamı Bircan Coşkun'un ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı belirtilerek, soruşturmada kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Karabüklü wushucu Irmak Taşbaş Balkan şampiyonu oldu

1 koli ayranı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti