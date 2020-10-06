Doktorları darbeden 2 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

Doktorları darbeden 2 şüpheli, yakalandı

İZMİR'de, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye giden E.B., yanındaki arkadaşı ile birlikte, sıra beklememek için tartıştığı biri kadın, 2 doktoru darbetti.

Doktorları darbeden 2 şüpheli, yakalandı, System.String[]

İZMİR'de, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye giden E.B., yanındaki arkadaşı ile birlikte, sıra beklememek için tartıştığı biri kadın, 2 doktoru darbetti. Kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

?Olay, dün saat 17.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. E.B. geçirdiği trafik kazasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi travma birimine getirildi. Sıraya alınan E.B., hemen tedavi edilmek istediğini söyleyince kadın doktor Ö.K., planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine E.B., kadın doktora hakaret etti. Ö.K.'nin yanındaki doktor O.T., E.B.'ye sakin olması ve bağırmaması yönünde ikazda bulundu. E.B. ve yanında bulunan arkadaşı İ.H.Ç., doktorlar Ö.K. ve O.T.'yi darbetti. Doktorlar polisten yardım isterken, 2 şüpheli 35 AFC 320 plakalı araca binerek hastaneden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşkal ve araç bilgisinden yola çıkan polis ekipleri, Ankara Caddesi üzerinde şüphelileri yakaladı. E.B. ve İ.H.Ç. ile yanlarında bulunan Ö.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Öte yandan, E.B.'nin yapılan kimlik sorgusunda, kasten yaralama, cinsel istismar ve madde kullanımından dosyası olduğu, İ.H.Ç.'nin ise cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edildi.


Doktorları darbeden 2 şüpheli, yakalandı
Doktorları darbeden 2 şüpheli, yakalandı

Ege Üniversitesi, Trafik Kazaları, Polis, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktorları darbeden 2 şüpheli, yakalandı - Son Dakika

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