Doktorları Kovid-19'dan korumak için yerli "steril triyaj kabini" ürettiler - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Doktorları Kovid-19'dan korumak için yerli 'steril triyaj kabini' ürettiler - Son Dakika

Doktorları Kovid-19'dan korumak için yerli "steril triyaj kabini" ürettiler

6 saat önce

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını muayene eden doktorların hastayla birebir temas etmesini önleyen "steril triyaj kabini" geliştirdi.

Doktorları Kovid-19'dan korumak için yerli

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını muayene eden doktorların hastayla birebir temas etmesini önleyen "steril triyaj kabini" geliştirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok kurum ve kuruluşa anahtar teslim laboratuvar kurulumu gerçekleştiren HEBLAB Laboratuvar Sistemleri firması, Kovid-19 pozitif ya da şüphelenilen hastaların muayenesi sırasında doktorların hastayla yakın temasını engelleyen steril triyaj kabini üretti.

Hasta ile doktorun giriş-çıkış kapıları ayrı olan kabinde iki faklı bölme yer alıyor. HEPA filtreleme sistemi ve ultraviyole (UV) ışıklar sayesinde sterilizasyonu kolaylıkla sağlanan kabinde, doktorun hastayı muayene etmesini kolaylaştıran 2 camlı bölme yer alıyor.

Tamamen yerli olarak tasarlanan örnek alma kabininin ilki ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine hediye edilecek.

"Kendi geliştirdiğimiz yazılımla HEPA filtrenin ömrünü ölçebiliyoruz"

Firmanın Genel Müdürü Onur Çelik, AA muhabirine, Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli tasarlanan steril triyaj kabinin üretimini tamamladıklarını söyledi.

Kabinin, doktor ve hastanın farklı kapılardan girişini sağladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Kabinde doktor ve hasta için 2 farklı bölüm bulunuyor. Doktora izole şekilde, hastayla birebir temas etmeden muayene imkanı sağlıyor. Kabinin doktor bölümüne sürekli olarak pozitif, hasta odası bölümüne ise sürekli negatif basınç vererek hava sirkülasyonu sağlıyor. Bu sayede havada asılı kalan tüm virüs ve partiküllerin doktor bölümüne geçmesi engelleniyor. Kendi geliştirdiğimiz yazılımla HEPA filtrenin ömrünü ölçebiliyoruz. Uyarı verince filtreyi değiştirebiliyoruz."

Çelik, hem iç hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen kabinde UV sistemi sayesinde de sterilizasyon sağlandığını bildirdi.

Kabinde doktor çalışma masası ve sandalyesi, hasta koltuğu ve muayene masasının yer aldığını anlatan Çelik, "Kabinde iletişimi sağlamak üzere çift taraflı mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Modüler olarak tasarlananan ürün, istenilen zamanda istenilen yere taşınabilir." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:42 Kaynak: AA

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