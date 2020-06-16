Doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor - Son Dakika

Doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor

Antalya'da ikinci çocuğuna 5 buçuk aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası bebeğini düşüren 33 yaşındaki Zeynep Yıldız, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle konuşamıyor, ayağa kalkamıyor, hareket edemiyor ve yemek yiyemiyor.

Doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor, System.String[]

Antalya'da ikinci çocuğuna 5 buçuk aylık hamileyken geçirdiği kalp krizi sonrası bebeğini düşüren 33 yaşındaki Zeynep Yıldız, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle konuşamıyor, ayağa kalkamıyor, hareket edemiyor ve yemek yiyemiyor. 2 buçuk yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdüren ve doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği genç kadının 9 yaşındaki oğlu Yusuf, özel günlerde mektup yazarak annesinin yatağının kenarındaki perdeye asıyor. Yusuf'un en son anneler gününde yazdığı mektupta ise "Sen konuşamıyorsun ama bizi duyuyorsun. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Sen istersen şimdi bile kalkarsın. Dünyanın en fedakar annesi, anneler günün kutlu olsun. Hadi kalk" satırları yer aldı.


Antalya'da yaşayan ev hanımı Zeynep Yıldız (33), 13 yıl önce dünya evine girdi ve 9 yıl önce oğlu Yusuf'u kucağına aldı. 2017 yılında ikinci kez anne olmaya hazırlanan Yıldız, hamileliliğinin 5 buçuk ayındayken hastaneye gitti. Hastanedeki işlemlerinin ardından evine gelen Yıldız, belli bir süre sonra nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı birden fenalaştı. Kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede bebeğini düşüren genç kadın, beyninin oksijensiz kalması nedeniyle 3 ay komada, 4 ay ise palyatif bakım ünitesinde kaldı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır ailesinin yanında kalan Yıldız, şuan şuuru kapalı bir şekilde solunum sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Doktorların herhangi bir teşhis koyamadığı Yıldız, konuşamıyor, kalkamıyor, hareket edemiyor ve karından mideye tüp koyma işlemiyle mamayla besleniyor. 1 çocuk annesi Zeynep Yıldız'ın bakımını ise annesi, eşi, kız kardeşi ve yengesi üstlendi.


"Hadi kalk"


Yıldız'ın 9 yaşındaki oğlu Yusuf da annesinin başından bir an olsun ayrılmıyor. Her anneler gününde, doğum günlerinde, sevgililer gününde annesine şiirler ve mektuplar yazan Yusuf Yıldız, hazırladığı yazıları annesinin yatağının kenarlarında bulunan perdelere sabitliyor. Yusuf'un en son anneler gününde yazdığı mektupta ise şu satırlar yer aldı:


"Seni çok seviyorum. Sen konuşamıyorsun ama bizi duyuyorsun. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Sen istersen şimdi bile kalkarsın. Dünyanın en fedakar annesi, anneler günün kutlu olsun. Hadi kalk. Gökyüzündeki tüm yıldızları ayaklarına sersem, bir değil, bin yıl sırtımda gezdirsem melek annem, yine de hakkını ödeyemem. Annem, anneler günün kutlu olsun."


Annesini çok özlediğini söyleyen Yıldız, "İnşallah en yakın zamanda ayağa kalkar, koşar ve yürür" diye konuştu.


"Gözlerini açıyor, bazen tebessüm ediyor"


Kızının yatağa bağımlı olmadan önce sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten anne Fikriye Konak (33), "5 buçuk aylık hamileydi. 2017 yılında bir sabah hastaneden geldikten sonra fenalaşıyor. Biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, o sırada kızım kendi evindeydi. Kızımı hastaneye götürdüler, bebeği hastanede düştü ve ölü olarak doğdu. 2 buçuk senedir bu şekilde yatıyor. Çok sayıda doktorlar gelip gitti. Onlar da bilmediği için teşhis koyamıyorlar. Bilinçsiz yatıyor. Ayakları canlı, yemek yiyemiyor. Mamayla besleniyor. Midesi delik. Gözlerini açıyor bize bakıyor. Bazen tebessüm ediyor. Gözyaşları akıyor. Gözleri oynuyor ama görüyor mu, görmüyor mu onu bilmiyorum" dedi.


"Doktorlar 'Aniden kalkacak' diyor"


Doktorların kızının sağlık durumu hakkında olumlu konuştuğunu söyleyen Konak, "Doktorlar hiç olumsuz konuşmadılar. İyi olacağını söylediler. 'Aniden kalkacak, birden kalkacak' diyorlar. Çünkü beyni çalışıyor, durmamış. Duyuyor. Eli ayağı tutmuyor ama dokunuyoruz hissettiğini biliyoruz. Bizim umudumuz da Allah'tır. İnşallah birisi elini uzatır. Gönüllü bir doktor, profesör kızımı iyileşir. Ben hissediyorum. Anneler hisseder. İnşallah birisi gelir" şeklinde konuştu.


Ona içini döküyor


Zeynep'in oğlunun, annesinin sağlık durumunun ardından psikolojik olarak etkilendiğini ifade eden Konak, torununu pedagoga götürerek, tedavi etmeye çalıştıklarını anlattı. Konak, "O da kabul etmek zorunda kaldı. Çok akıllı bir çocuktu, ne olduğunu bilemedi. Herkes annedir ama benim kızım başka bir anneydi. Ondan sonra çocuk kendini kaybetti. Annesiyle doğum günleri aynı gün. Her anneler gününde, her doğum gününde çeşitli hazırlıklar yapıyor. Annesinin odasındaki yazıları yazıyor. Ona içini döküyor. Baş ucunda konuşma yapıyor. 'Anneanne odasına gireceğim ama kapıyı kapatacağım. Annemle konuşacağım, siz dinlemeyin' diyor" ifadelerini kullandı.


Zeynep Yıldız'ın ailesini, 2 buçuk yaşında doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası oğulları olan Özdemir ailesi ziyaret etti. Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, bir buçuk sene önce oğulları Ata'nın temel ihtiyaçlarını anlattıkları bir YouTube kanalı açmıştı. Çektikleri videolarla hasta ve yatağa bağımlı çocukları olan ailelere de yardımlarda bulunan çift, kanalı iyilik platformuna dönüştürerek, kazandıkları paralarla hasta çocukları olan ailelere yardımlar yapmaya başladı.


"Bu aileyi seçtik"


Oğullarının tedavisi ve bakımı için 2 buçuk senedir mücadele eden çift, Zeynep Yıldız'ın ailesine medikal ve gıda ürünlerinin bulunduğu koliler getirdi. Açtıkları kanalda yatağa bağımlı çocukların bakımıyla ilgili videolar çektiğini vurgulayan Ceylan Özdemir, "Kanalımız büyüdü. Yüzbinlere ulaştı. Bizde bunu iyilik platformuna oluşturduk. Bir gün canlı yaparken Yusuf'un annesini tanıdım. Zeynep Hanım'ın kardeşi Berivan Hanım bana ulaştı. Onun da özel gereksinimi olduğunu, 5 buçuk aylık hamileyken kalbi durduğunu, beynine oksijen gitmediğini anlattı. Biz de bu aileyi seçtik. Medikal malzemeleri ve gıda yardımlarımızı ulaştırdık" diye konuştu.


"Elimizden geldiğince yardım yapıyoruz"


Her ay hasta çocukları olan ailelere yardımlar gönderdiklerini anlatan Özdemir, kanalın gelirinin 3'te birlik kısmını yardımlara ayırdıklarını kaydetti. Özdemir, "Medikal malzeme olsun, giderler olsun, mekanik cihazlar olsun elimizden geldiğince yardım yapıyoruz. Bugün de buradayız, güzel bir şekilde karşılandık. Yusuf ve annesiyle tanıştık" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Zeynep Yıldız, Kalp Krizi, Antalya, Konak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Doktorların 'aniden ayağa kalkacak' dediği annesinin başında adeta nöbet tutuyor - Son Dakika

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