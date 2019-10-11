Son Dakika Haberleri: Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü

Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü

1 saat önce

İstanbul DHASarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü, System.String[]

İstanbul DHA

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri


Baltalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:31 Kaynak: DHA
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