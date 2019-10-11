Son Dakika Haberleri: Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü

Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü

1 saat önce

SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü, System.String[]

İstanbul DHA- SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor
Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu 8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]