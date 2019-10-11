Son Dakika Haberleri: Doktorların bıçaklı kavgası : 1 ölü
Son Dakika Güncel Doktorların bıçaklı kavgası : 1 ölü

Doktorların bıçaklı kavgası : 1 ölü

50 dakika önce

SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Doktorların bıçaklı kavgası : 1 ölü, System.String[]
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
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