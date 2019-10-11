Doktorların bıçaklı kavgası : 1 ölü
27 dakika önce
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada, bir doktor hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
SARIYER'deki Baltalimanı
Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada, bir doktor hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor
- İstanbul
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