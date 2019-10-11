Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü  (2)

Sarıyer 'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

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