Son Dakika Haberleri: Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü  (2)
Son Dakika Güncel Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü  (2)

Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü  (2)

39 dakika önce

İstanbul DHASarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü  (2), System.String[]

İstanbul DHA

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter,  yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü:

-----------

-Olay yeri

-Olayda kullanılan bıçak

-Detaylar


Baltalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde 4. deprem! 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi
ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit er için duygulandıran başsağlığı mesajı: Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük Son dakika: Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktorların bıçaklı kavgası: 1 ölü  (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]