Son dakika haberleri | 'DOKTORLARIN DAHA FAZLA ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRİR, TAHRİKTİR' DİYEN İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 'DOKTORLARIN DAHA FAZLA ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRİR, TAHRİKTİR' DİYEN İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA

08.07.2022 18:44

Son dakika habere göre KONYA Valiliği, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı.

KONYA Valiliği, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya Valiliği, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camii'nde, bugün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak, görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır." (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'DOKTORLARIN DAHA FAZLA ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRİR, TAHRİKTİR' DİYEN İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 'DOKTORLARIN DAHA FAZLA ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRİR, TAHRİKTİR' DİYEN İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika
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