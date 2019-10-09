Doktorların darbedilmesi kameraya yansıdı

Konya'da acil servis polikliniğindeki doktorların, bir hastanın arkadaşları tarafından darbedildiği anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne iki gün önce rahatsızlanan arkadaşlarını getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişinin, görevli doktorları darbetmesi, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, hasta yakınlarının, hastane koridorunda doktorları darbettiği anlar ile orada bulunan vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalışması yer alıyor.

İki gün önce gece saatlerinde rahatsızlanan arkadaşlarını Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniğine getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, görevli doktorlarla tartışmış, doktorlardan Mustafa Öztürk ile Sami Maden'i darbeden Ahmet, Arif ve Emin Ç. olay yerinden kaçmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet ve Arif Ç, tutuklanmıştı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Darbedilen doktorların tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.