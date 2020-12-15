Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu - Son Dakika

Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu

15.12.2020 11:31

Erzurum'da eklem ağrısıyla gittiği hastanede doktorların dikkatiyle bacağında tümör tespit edilen Karslı Osman Örgüç, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Erzurum'da eklem ağrısıyla gittiği hastanede doktorların dikkatiyle bacağında tümör tespit edilen Karslı Osman Örgüç, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Kağızman ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası 67 yaşındaki Osman Örgüç, bir süre önce sol bacağını atölyede çalışırken demire çarptı.

Bacağında oluşan kitle ve ağrıyı çarptığı demirden sanan Örgüç, şikayteleri artınca Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Onkoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer'e başvurdu.

Yapılan detaylı tetkik sonucu doktorların erken tanı ve dikkatiyle bacağında kemiğe kadar yayılmış kötü huylu tümör tespit edilen Örgüç, Tuncer ile hastanede göreve yeni başlayan el cerrahı Dr. Ömer Ayık ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Ayhan Erdal ile ameliyata alındı.

Örgüç, doktorların yaklaşık 9 saat sürem mikrocerrahi ve doku nakli ameliyatıyla hem bacağı kesilmekten hem de tümörden kurtuldu.

Dr. Tuncer, AA muhabirine, Örgüç'ün sol bacağında ağrı ve şişlik şikayetiyle geldiğini belirterek, hastadan alınan parçalar sonucunda yüksek dereceli kötü huylu yumuşak doku tümörü sonucu geldiğini söyledi.

Tuncer, rapora istinaden hastanın vücudunda yaptıkları tarama sonucunda ise tümörün kemiğe kadar yayıldığını tespit ettiklerini anlattı.

Bacağına protez veya platin ihtiyacı kalmadan basacak

Amelilyatta tümörlü kemikle yumuşak dokuyu ayırmadan geniş şekilde çıkardıklarını ifade eden Tuncer, "Ameliyat esnasında cerrahi sınırlamızın temiz olduğunu pataloji örnekleriyle teyit ettik. Sonra kaval kemiğinin yanındaki ince kemiği derisi ve damarı ile aldığımız kemikli ve derili tümörün yerine naklettik. İnşallah hasta 2-3 ay içinde kemik kaynadıktan sonra bacağına protez veya platin ihtiyacı kalmadan basacak." diye konuştu.

Tuncer, hastanın bacağından çıkartılan 10 santimlik kemiği aynı bacaktan aldıkları fibula kemiğiyle telafi ettiklerini belirterek, doku nakli ve mikrocerrahi gerektiren ameliyatın başarılı geçtiğini aktardı.

Ameliyat sonrası gözetimde tuttukları hastanın nakil yapılan damarlı dokuların canlı olduğunu dile getiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Hastanın travma öyküsü bizi kitle varlığından uzaklaştırıyordu, biraz rahat davranıp bacaktaki şişlik geçer veya ağrı çarpmaya bağlı gibi düşünseydik zaman kaybı olacaktı ve tümör damarlara ilerleyecek, hastanın bacağına basarak gezme ihtimali düşecekti. Bu geç kalınmışlık sonucunda bacağa kesme işlemi yapabilecek ve tümörün vücudun diğer bölgelerine, akciğere yayılma ihtimali de artacaktı."

"Hastanın tümörü kısa sürede cildi, kası ve kemik dokusunu sarmış"

El cerrahı Dr. Ayık da hastanın tümörün agresif ve hızlı seyrettiğini, kısa sürede tümörün cildi, kası ve kemik dokusunu içine aldığını belirterek, "Hastanın bacağının yan tarafındaki cildi ve ince kemiği, kalın kemik yerine transfer ettik ve platin ile ince kemiği destekledik. Kemiği alırken üzerindeki kası, cildi ve yağ dokusunu beraber aldık. Dokuları taşıdığımızda sıklıkla beslenmeme problemi görürüz, hastamızda ise böyle sorun yaşamadık. Dokular ameliyattan sonra 10. gününde transfer ettiğimiz bölgede yaşıyor."şeklinde konuştu.

"Operasyon dünyanın en iyileri standartlarında mikrocerrahi ile yapıldı"

Plastik cerrahı Erdal ise hastaya yapılan doku naklinin dünyanın en iyileri standartlarında komplike ekip çalışması ve mikrocerrahi gerektiren operasyon olduğuna işaret ederek, "Böyle bir tümörü ekstremiteyi ve uzvu koruyarak çıkarmak çok güç. Dünyanın en iyi merkezlerinde de ancak böyle bir sonuç alınabilirdi." dedi.

Hasta Örgüç de doktorların dikkati sayesinde bacağının kesilmesinden ve tümörden kurtarılmasına sevindiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Şikayetlerim artınca Erzurum'a geldim. Bacağımda tümör varmış. Sağ olsun doktorlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Kutsi, Ömer ve Ayhan hocalarımı gördüğüme çok mutluyum. Hastane imkanları çok iyi. Doktorlar muayene edip tetkik yaptırana kadar bacağımdaki şişlik çarpmadan sanıyordum, meğerse sorun başkaymış. Doktorlar canımı kurtardı. Allah hepsinden razı olsun."

Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu
Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu
Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu
Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu

Atatürk Üniversitesi, araştırma, Erzurum, Tümör, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Doktorların dikkatiyle hem tümörden hem de bacağı kesilmekten kurtuldu - Son Dakika


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