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Doktorların 'muayenehane' kavgası karakolda bitti - Son Dakika

Doktorların 'muayenehane' kavgası karakolda bitti

09.07.2021 00:57
Doktorların 'muayenehane' kavgası karakolda bitti, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastanedeki muayenehaneyi paylaşamayıp tartışan kadın ve erkek doktor darp edildiklerini ileri sürüp birbirlerinden şikayetçi olduİskenderun Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nalan Alev Alp ile KBB Uzmanı Dr.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastanedeki muayenehaneyi paylaşamayıp tartışan kadın ve erkek doktor darp edildiklerini ileri sürüp birbirlerinden şikayetçi oldu

İskenderun Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nalan Alev Alp ile KBB Uzmanı Dr. Emrah Kara arasında aynı muayenehaneyi kullanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorlar birbirini darp etti.

Dr. Emrah Kara tarafından darp edildiğini iddia eden ve aldığı darbeler sonucunda 3 gün iş göremez raporu alan Dr. Nalan Alev Alp, meslektaşı hakkında suç duyurusunda ve uzaklaştırma talebinde bulundu.

Meslektaşı Dr, Emrah Kara'nın kendisine tokat attığını ve sedyeye yatırıp alın ışığı ile defalarca kendisine vurduğunu söyleyen Nalan Alev Alp, olayın karşılıklı bir kavga olmadığını kendisinin darp edildiğini ileri sürdü.

Dr. Alp, olay günü sabah poliklinik odasına girdiğini, içeride Dr. Emrah Kara'nın hasta muayene ettiğini ve geçip masaya oturduğunu anlatarak, "Buranın benim çalışma alanım olduğunu söyledim, eşyalarını da masanın ucuna kibarca koydum. Doktor bey de bunu öğrenince odayı terk etti, kendi polikliniğine geçti. Aradan beş dakika sonra hışımla tekrar odama girerek sen benim kişisel eşyalarıma dokundun. Hastanın yanında beni rencide ettin diye bağırmaya başladı. Odadan çıkmasını istedim, çıkmayarak bağırmaya devam etti ve bana tokat attı, sedyeye yatırdı ve alın ışığı ile defalarca vurdu ve hakaret etti. Her hekimin ayrı odası vardır ben kendi polikliniğimde olmam gereken yerde olduğum için bunları yaşadım" diye konuştu.

Bugün ameliyat günü olduğu için kameralara konuşamayan KBB uzmanı Dr. Emrah Kara ise poliklinikte oda kavgasından dolayı çıkan bir münakaşa olduğunu ifade ederek, "Sabah geldiğimde 1 numaralı odada benim ismimin yazılı olduğunu gördüm. İçeri girdim hastalarımı muayene etmeye başladım. Odaya Nalan Alev Alp geldi ve içeriye daldı, herkes kendi odasında çalışacak diye bağırarak, çık dışarı dedi. Bir şey söylemedim, hastanın pansumanını bitirdim. Sekreteri çağırdım, kendi odası mı diye sordum. 'Evet hocam, ben yanlışlık yapmışım', tamam dedim. Hasta pansumanı sonrasında bu yaptığın yanlış, bu şekilde hastaların önünde yanlış olduğunu söyledim. O da çık dışarı diyerek beni rencide etti. Hastaların ve kapı açıkken bana bağırdı, üzerime geldi, bana saldırdı, ben de ellerini tutmaya çalıştım, ayaklarıyla tekmelemeye devam etti. Kendimi koruma amacıyla sedyenin üzerine oturtturdum, ellerini tutmaya çalıştım. Eliyle, ayağıyla karnıma tekme attı, tişörtümü yırttı. Daha sonra arkadaşlar geldiler, ben onlara teslim ettim çıktım. Boynundaki izlerden haberim yok kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu. - HATAY

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İskenderun, Hatay, Kbb, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktorların 'muayenehane' kavgası karakolda bitti - Son Dakika


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