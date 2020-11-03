Doktorların sahte hesaplarından dolandırıcılığa suç duyurusu - Son Dakika

Doktorların sahte hesaplarından dolandırıcılığa suç duyurusu

03.11.2020 11:16
Doktorların sahte hesaplarından dolandırıcılığa suç duyurusu, System.String[]

ANKARA'da sosyal medyayı aktif kullanan doktorların adına sahte hesap açanlar, hediye çeki vaadi ve çeşitli vakıflara bağış talebiyle hastalarını tuzağa düşürüp dolandırdı.

ANKARA'da sosyal medyayı aktif kullanan doktorların adına sahte hesap açanlar, hediye çeki vaadi ve çeşitli vakıflara bağış talebiyle hastalarını tuzağa düşürüp dolandırdı. Doktorlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılar, pandemiyi fırsat bilip adına sahte hesap açtıkları doktorların hastalarına ulaşarak tuzağa düşürdü. Ankara'da birçok doktorun isim ve fotoğraflarını kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan şüpheliler, bu hesapları gerçek sanarak takibe alan hastaları yardım çeki vaadiyle dolandırdı. Doktorların güvenirliğinden faydalanan dolandırıcılar, ayrıca telefonlarına gönderilen kodu onaylamalarını söyleyerek hastalardan vakıf ve dernekler için bağış istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşen bazı hastalar paralarını kaptırırken, bazıları ise durumu fark ederek hesabı kopyalanan doktorlarına haber verdi. Doktorlar da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcılık olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'Hesabı taklit edilen Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Demet Altun, dolandırıcıların pandemi döneminden yararlanarak 'alışveriş çeki dağıtıyoruz' diye hastalarına mesaj gönderdiklerini söyleyerek, "Bir hastamızın faturasına 56 TL yansımış, bir hastamız 350 TL bağışta bulunmuş, bir tanesinden 2 bin - 5 bin TL arasında çek olduğunu söyleyerek para talebinde bulunmuşlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Bu konuda hastalarımızdan ricamız; kesinlikle bizlerden geldiğini düşünerek böyle hesaplara itimat etmesinler. Cep telefonu numalarını, şahsi bilgilerini, kimlik numaralarını, IBAN numaralarını kesinlikle vermesinler. Bizler asla özelden bu şekilde mesajlar atmayız" dedi.'MESLEĞİN GÜVENİLİRLİĞİNİN KULLANILMASI ÇOK ÜZÜCÜ'Hesabını tek bir karakter dışında taklit eden şüpheliler tarafından hastaları tuzağa düşürülen Genel Cerrah Op. Dr. Saadet Özer ise "Benim hastalarıma 'PTT'den özel alışveriş çeki dağıtılıyor' mesajı gönderilmiş. Mesajı alan hastalarım beni aradı. Birçok doktor arkadaşımın başına geldi. Bir hastamın faturasına 58 lira yansımış. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu durumda bizim adımızın ve mesleğin güvenilirliğinin bu şekilde kullanılması çok üzücü. Hiçbir hekim böyle bir şeye ihtiyaç duymaz, bir yere bağış yapmasını istemez. İnsanlar dikkat etmeli" diye konuştu.'HESABINIZI GİZLİYE ALIN'Hastaları ve takipçileri 'hediye çeki' vaadiyle dolandırılmak istenen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aile Hekimi Asistanı Ahmet Faruk Tosyalıoğlu da "Hastalarımdan maalesef birkaç tanesi bu dolandırıcılık tuzağına düşmüşler. 'Bu çeki kullanmak istiyorum' dedikleri zaman cep telefonlarına onay mesajı gönderilmiş ve bu mesaja onay veren hastalarımın da telefon faturalarına belli bir miktarda ücret yansımış. Bir hastamın telefon faturasına 450 TL ücret yansımış. Benim hesabım gizli olmadığı için bütün fotoğraflarım, her şey kopyalanmış oldu hesabımızı gizliye aldığımız takdirde bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'Avukat Ferhat Gebeş ise özellikle son dönemlerde topluma mal olmuş, tanınmış kişilerin hesaplarının ele geçirilerek bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin ve kişisel bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde yayımlandığı durumlarla çok sık karşılaştıklarını ifade etti. Gebeş, şöyle konuştu:

"Söz konusu suça yönelik olarak 2 tane olgu karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi bilişim sistemlerinin kullanımı vasıtasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçu diğeri ise 'kişisel verilerin izinsiz veya hukuka aykırı yollarla temin ederekten yayma' suçunu oluşturuyor. Bunların hepsi de Türk Ceza Kanunu (TCK), anayasamız ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında güvence altına alınmış hususlardır. Bilişim sistemleri ile işlenen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu TCK'da açıkça düzenlenmiş ve şikayete tabi olmayan bir suç. Dolayısıyla savcılık makamları resen bu soruşturmayı yapmakla mükellef. Daha etkin bir soruşturma yürütülmesi amacıyla kendilerinin de bizzat mağdur oldukları olayla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmalarını tavsiye ediyoruz."

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Türk Lirası, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktorların sahte hesaplarından dolandırıcılığa suç duyurusu - Son Dakika


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