Doktorların 'yaşamaz' dediği 'NCL' hastası çocuk, hayata tutundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktorların 'yaşamaz' dediği 'NCL' hastası çocuk, hayata tutundu - Son Dakika

Doktorların 'yaşamaz' dediği 'NCL' hastası çocuk, hayata tutundu

6 saat önce

Kırıkkale'de "NCL" hastası 2 çocuğuna bakan bir anne, doktorların "7 yaşına kadar yaşar" dediği oğlu için düzenlediği doğum günü partisinde 8. yaş gününü kutladı.

Doktorların 'yaşamaz' dediği 'NCL' hastası çocuk, hayata tutundu, System.String[]

Kırıkkale'de "NCL" hastası 2 çocuğuna bakan bir anne, doktorların "7 yaşına kadar yaşar" dediği oğlu için düzenlediği doğum günü partisinde 8. yaş gününü kutladı.


Dünyada nadir görülen ve 14 çeşidi olan "NCL" nörolojik hastalığının Türkçe anlamı "beyincik erimesi" olarak biliniyor. Kırıkkale'de bu hastalığa sahip 6 yaşındaki Poyraz ile 8 yaşındaki Murat Köşker kardeşler hayata tutunmaya çalışıyor. Ali ve Gözdehan Köşker çifti, doktorların "7 yaşına kadar yaşar" dediği "NCL" hastası çocuklarından Murat için ilk kez 8. yaş günü partisi düzenledi. Ellerinde meşaleler ile salona giren Büyük Anadolu Kırıkkalespor taraftarları ise "NCL" hastası Murat'a sürpriz yapıp, doğum gününde forma hediye etti.


2 evladına bakan anne Gözdahan Köşker, Murat ile Poyraz'ın 1.5 yaşından sonra "NCL" hastalığı teşhisinin konulduğunu söyledi. Doktorların "7 yaşına kadar yaşar" dediği oğlu Murat için ilk kez düzenlediği doğum gününde mutluluğunu dile getiren Köşker, şunları kaydetti:


"Benim 2 çocuğumda 'NCL' hastası. Doktorlar bana 7 yaşını dolduramaz dediler. Her gittiğim de büyük bir yıkıma uğramıştım. Hiçbir doğum günlerini kutlayamadım. En fazla '7 yaşına kadar yaşar' dediler. 'Mümkün değil 8 yaşını göremez' dediler. Benim oğlum maşallah 7 yaşını bitirdi."


"Hastalık 1.5 yaşından sonra ortaya çıktı"


"Ben 8 senedir doğum günü kutlamadım. Allah razı olsun dostlarımızdan arkadaşlarımızdan. Yardımcı oldular katkıları çok büyük. Oğlum şükürler olsun 7 yaşını bitirdi. Nefes alması yeter ben başka bir şey istemiyorum. Hastalık 1.5 yaşından sonra ortaya çıktı. 1.5 yaşına kadar her şey normalken birden çocuk yapabildiği her şeyi kaybetmeye başladı"


"Nefes alsın yeter"


Köşker, "Emekleyebilen, yürüyebilen ve birkaç kelime söyleyebilen çocuk hiçbir şey yapamaz hale geldi. Şu an tamamen yatıyorlar. Mideden besleniyorlar, bir hortum vasıtasıyla. Bunda da çok sorun yaşıyoruz. Yemediklerinden işte nöbetlerinden ama onlar nefes alsın yeter. Ben başka hiçbir şey istemiyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Köşker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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