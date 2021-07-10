Doktorların yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görevli olduğu devlet hastanesinde bir doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı. S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bilgin/İHA)